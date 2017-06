Secretaría de Deportes anunció reestructura de funcionamiento Escrito por -- Plaza de deportes de Libertad La profesora Cristina Méndez se sumó a los trabajos en la Plaza de Deportes dirigida por William Jalil, con el respaldo de la comisión de vecinos La Secretaría de Deportes de Presidencia de la República, junto a integrantes de la Comisión de vecinos que se formó en marzo pasado, informó acerca de cambios en el funcionamiento de la Plaza de Deportes de Libertad. En el Municipio de Libertad el Director de la secretaría Miguel Blasco anunció la incorporación a las tareas de la profesora Cristina Méndez en el desarrollo de las actividades, bajo la dirección del profesor William Jalil, quien estará coordinando desde una oficina instalada en la Casa de los Deportes. Blasco explicó que se viene trabajando con el Gobierno Departamental en una estrategia de descentralización de las plazas de deportes en el departamento, en forma progresiva.

Estos cambios no solamente se circunscriben a Libertad, sino departamental, donde por ejemplo ya no hay un inspector, como hasta hace un tiempo existía.

En lo referente a la Plaza de Deportes, explicó Blasco, que la coordinación será unificada con otras localidades como Puntas de Valdéz y Rafael Perazza, incluso con las instituciones educativas de la zona, como escuelas, liceos y UTU.

Por otra parte el Director de la Secretaría de Deportes, reconoció el trabajo con la Comisión de vecinos, algo que, sostuvo, es novedoso a nivel nacional, algo en lo que se está articulando para una labor conjunta con la asociación civil, que buscará lograr el cerramiento de la piscina.

Blasco expresó que lograr ese cometido deberá tener bases sólidas, que nacen de la estructura de funcionamiento de la propia plaza. Comisión trabajando La concejal del Municipio e integrante de la Comisión de vecinos, Rosa García informó que se está trabajando en el inventario de materiales, organizando las posibilidades. También se está tratando de sumar más gente al trabajo diario, al tiempo que se están haciendo los contactos con las direcciones de los centros de estudios para que los alumnos, utilicen las instalaciones de la plaza, organizar competencias interescolares y demás. En tal sentido se persigue el objetivo de darle un funcionamiento constante durante todo el año y no solo en época de verano como sucede hasta ahora. Actualmente hay una cancha multiuso que perfectamente podría transformarse en un futuro en un gimnasio, en lo que reconoció es un plan un tanto 'ambicioso'.

Dentro de las necesidades que existen, se remarcó el hecho que actualmente el espacio no cuenta con un placero que se encargue del mantenimiento, dado que quien cumplía esa función actualmente, luego de pedir traslado, está en Ciudad del Plata.

Publicidad Google