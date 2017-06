Fútbol, género y política: FA y Bonnahón se enfrentaron ayer

Comisión de Género del Frente Amplio cuestionó propuesta de Bonnahón de elección de reina y el representante de Tito Borjas respondió Días atrás en sus páginas deportivas, los colegas de Primera Hora, publicaban como información que "Liga Mayor: proponen la elección de la Reina de los Clubes para paliar deudas". De hecho en el colgado de la edición digital de la noticia se publica textualmente: "El presidente de Tito Borjas, Alexis Bonnahón, lanzó la idea de generar un espectáculo con la elección de la Reina de los Clubes para mitigar el endeudamiento que hoy tiene la Liga Mayor de Fútbol". El comunicado del FA Habiendo circulado la noticia, no demoró en tener repercusiones desde otros estamentos de la sociedad y de hecho en las últimas horas desde la Departamental del Frente Amplio se emitió un comunicado, firmado por la comisión de género que señala textualmente: "Asistimos totalmente atónitas/os a la propuesta aparentemente planteada por el Presidente del Club Atlético Tito Borjas, Sr. Alexis Bonahón, respecto a la generación de fondos a partir de la cosificación y exhibición del cuerpo de la mujer, para poder paliar el déficit al que se enfrenta la Liga Mayor de Fútbol de San José. Entendemos que se trata de una propuesta retrógrada y machista, que sugiere mercantilizar a la mujer, mostrando su figura para recaudar dinero, premiar a "la más hermosa" con el título de Reina por la metodología popular del "aplausómetro", y para el deleite de la concurrencia masculina. Nos resulta además, una propuesta altamente controversial, ya que cuando la Liga Mayor consideró la obligatoriedad de crear categorías femeninas en sus instituciones, la mayoría de ellas se negaron, por lo que, ante la propuesta que nos ocupa, podemos deducir que para esa mayoría masculina las mujeres no son más que un objeto de valor comercializable, carente de voluntad, deseo, y espíritu deportivo, que probablemente asistan a los partidos de fútbol sólo para admirar cuerpos masculinos. Las mujeres pagan la misma entrada que los varones para participar de los espacios y espectáculos deportivos que organiza la Liga Mayor de Fútbol de San José, pero excepto en honrosas excepciones no cuentan con los espacios de participación deportiva en la mayoría de los cuadros que conforman la Liga. ¿Es justo pensar en que sus cuerpos se expongan y utilicen de forma sistemática, sexualizada, cosificada y estereotipada para salir de una deuda? Por lo expuesto manifestamos nuestro absoluto rechazo a tal propuesta, y alentamos a las mujeres deportistas a lo largo y ancho de nuestro departamento a expresarse en su contra (en el caso de que ésta se siga manejando como posibilidad dentro de la Liga Mayor de Fútbol de San José), y de concretarse las exhortaremos a no asistir a los partidos de fútbol de la Liga; expresando su disconformidad a las comisiones directivas de las instituciones afiliadas; condenando a quienes consideren que esta propuesta es "viable" e inocua". La respuesta de Bonnahón Pasadas las 17 horas de ayer, es decir pocas horas después de conocida la comunicación desde el Frente Amplio, el propio Alexis Bonnahón remitió a nuestra redacción una carta pública titulada "Sobre elecciones de Reinas y otras patrañas", que de la misma manera que la anterior transcribimos textualmente: "

Me dijo una vez un "veterano": "No expliques nunca nada, tus amigos no las necesitan y quienes no lo son, igual no los vas a conformar". Por esta razón entonces no es esta carta pública aclaración alguna, no pretendo eso de un "desliz periodístico" que confundió una broma con una propuesta,-espero que sin intención-, que es más, todos los que intervinieron en la reunión presenciaron el enojo de quien era el receptor de la broma, quien había planteado realizar un baile. Queda claro entonces que no voy a explicar nada de algo que no tiene explicación alguna. Es mi intención con esta nota si, entre otras cosas, hacer una propuesta e invitación pública, además de dejar en claro algunos "adjetivos descalificadores" de mi persona y desvincular a mi Club Tito Borjas de esta patraña, puesto que yo no hice propuesta alguna y menos en nombre de mi Club. A aquello/as que emplearon adjetivos descalificadores hacia mi persona, solo les recuerdo e informo, que deberían averiguar de quien fue la propuesta y redacción de la norma, que instituyó en la Junta Departamental la "Bancada Femenina", o que se informen en que administración del Club Tito Borjas se formo el Fútbol Femenino y quien lo apoyó y defendió hasta las últimas consecuencias, entre otras cosas, además a mí, todos los fundamentalismos me resbalan y no los comparto, "no ofenden quienes quieren, sino, quienes pueden". Por lo general las críticas a mi persona que se hacen en redes sociales en las cuales no participo por elección propia, me parecen de una gran "descortesía intelectual" y en algún caso hasta de "cobardía intelectual", puesto que yo no tengo la posibilidad de debatir, pero es mi elección no participar por lo tanto me aguanto, y como tengo un gran sentido del humor, algunas de ellas me causan mucha risa, sobre todo aquellas que provienen de personas a las que nunca se les ha "caído" una idea ni propuesta, solo critican, son como la luna, o sea no tienen luz propia. O sea que mi propuesta e invitación, no va dirigida e estas personas, porque estoy seguro la van a criticar y lo harán en todo su derecho, pero no me importa, siempre van a estar del "otro lado del alambre" solo criticando, no me interesa su opinión, en todo mi derecho también. Mi propuesta e invitación está referido a realizar un debate público con todo/as aquello/as quienes se autodefinen y lo peor, se creen - vaya a saber porque "Instituto evaluador" -, con un nivel intelectual y cultural superior a quien suscribe esta nota, a todo/as ello/as va dirigida mi propuesta e invitación, la realización de un debate público sobre varios temas, yo puedo proponer algunos, pero también pueden ser otros. Yo invito públicamente e esas personas a debatir por ejemplo de : género, tenencia responsable de mascotas, pero también tratamiento responsable de la ancianidad, del calentamiento global, del producto bruto interno, el déficit fiscal y sus consecuencias, sistemas de gobierno, populismos, democracia, teología, filosofía, hipocresía y porqué no, pero ya en un contexto mas pueblerino, del financiamiento de la Liga Mayor del Fútbol de San José. Ahora, deberá ser de todos estos temas juntos, o sea, conocimientos y posicionamientos generales, no con la participación individual y profesional de un tema específico, Lo que quiero decir es que invito e eso/as, que me critican todos los días descalificando mis valores y conocimientos, a eso/as!!. No estoy invitando a los que realmente saben de estos temas en forma particular en cada uno de ellos, esos lógicamente no me critican. "Quien es ignorante y necio: afirma y critica, quien no: duda, reflexiona e investiga". Podrá ser arrogante mi propuesta: y...si, través, podrá no compartirse esta nota: y...si, través, podrá criticarse esta propuesta: siiii, claro!!