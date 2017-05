Zubía: "el 40% de los delincuentes no sufre ninguna sanción…"

Como estaba previsto en la noche de ayer en las instalaciones del Instituto Cultural Español, se realizó la disertación del Fiscal Penal de Montevideo, Dr. Gustavo Zubía, quien llegó para desarrollar una charla denominada "Las Leyes que hay que cambiar". La actividad fue organizada por los organizadores de la marcha "sin banderas, por más seguridad y justicia", realizada la semana anterior. Más de un centenar de personas, entre ellos el Diputado Bacigalupe, el Presidente del Frente Amplio, y otros dirigentes políticos del departamento, participaron de la actividad. Antes de su disertación en rueda de prensa Zubía explicó que: "lo que propongo no es endurecer las penas, sino cumplirlas. Endurecer significa poner más penas, que de nada sirve poner más penas, si hoy tenemos varios mecanismos, por lo menos 12 mecanismos para no cumplirlas a las penas (…) hoy en Uruguay no se está cumpliendo con las penas que marca el código Penal, por lo que marca lo que se llama el Código de Proceso Penal, que es lo que vamos a explicar. Son leyes procesales, que benefician al delincuente de múltiples maneras y creo que estamos todos cansados que el delincuente tenga tantos beneficios al momento que se lo condena. Lo peor es que nos allegamos a un nuevo Código, donde el problema al día de hoy es igual o peor, porque hay otros mecanismos liberatorios que no van a permitir la sanción delictual, y si no hay sanción no han contención social…". Consultado sobre cuanto impactaría hacer cumplir las penas en la realidad actual, Zubía expresó que "hay una expectativa que cuando hay más sanción o sanción en serio, el delincuente calcula si e vale la pena realizar determinados delitos. Hay cierto perfil de delincuente, generalmente vinculados a la droga, que es muy difícil que calcule porque se encuentra en una situación muy compleja, pero hay otra cantidad de delincuentes, utilitarios, inteligentes, que al momento que las penas comiencen a modificarse van a modificar su percepción. Y por otra parte, la víctima, que es la gran olvidada de siempre, no merece que si existe una legislación, que si existe una persona que atenta contra sus derechos, que esa persona sea castigada? (…) yo le diría que hoy, a ojo de buen cubero, un 40% de los delincuentes, no sufre, por la mecánica del procesamiento sin prisión y luego por la libertad condicional, no sufren ninguna sanción, y si no hay sanción no hay convivencia, es duro decirlo, pero hay que decirlo…". Más adelante expresó que actualmente la tasa de detención de delincuentes es del 5%, "el 5% de los delitos denunciados son los que se esclarecen, con esa tasa de detención el delincuente dice 'esto es negocio, la posibilidad de que me atrapen es muy baja, y si me atrapan tengo 12 beneficios liberatorios'" Proyecto de derogación En la mañana de hoy a las 10 de la mañana se presentará en el Centro Comercial, un proyecto de derogación de algunos artículos del Proceso del Código Penal que se implementará ahora en junio, y pensamos que hay algunos aspectos que pensamos que se tienen que sacar…", señaló Valeria Hernández, quien fuera la vocera de la marcha realizada días atrás. Hernández, prefirió no adelantar demasiados detalles, pero aseguró que se han invitado y han asegurado su participación dirigentes políticos de todos los partidos, y allí "entregaremos en mano la propuesta…", señaló.