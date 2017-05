Junta no acompañó moción del FA sobre políticas deportivas pero no hubo moción de respaldo oficialista Escrito por -- Llamado a sala al director de deportes Cerca de tres horas demandó, en la noche de ayer el llamado a sala que concretó el Frente Amplio, al Director General de Turismo y Deporte, Miguel Ángel Calandria, quien ingresó a sala, sobre las 21:15 como estaba previsto. Acompañado del Subdirector Eduardo Rapetti, y de una presentación en PowerPoint, los responsables del área ensayaron diferentes respuestas a los planteos que surgían fundamentalmente desde la oposición. Seguramente el tema podrá dar para mucho más y tanto oficialismo como oposición podrán sacar conclusiones de lo que fue el encuentro, que, más allá de las diferencias fue ponderado como positivo por todos los participantes. En el comienzo, Calandria se limitó a explicar lo que a su criterio, y el del Gobierno Departamental, son las políticas de deportes que se desarrollan, que están previstas en el presupuesto departamental que se está ejecutando, y en donde en varios momentos de la sesión, dejó en claro que todavía queda un buen tiempo para trabajar, antes que finalice el período para lograr los objetivos previstos en el documento. Buena parte de la exposición inicial, estuvo vinculada a la concreción de infraestructura, desde el "inminente comienzo de la construcción del estadio de Baby Fútbol", que se instalará en el Parque Rodó, como la piscina de hidroterapia, la que según aseguró el propio director, es inminente su construcción, destacando que en ambos casos las demoras que se han genero surgen por motivos burocráticos. El respaldo que se realiza a diferentes actividades deportivas en el departamento, la vinculación con las diferentes instituciones, y el respaldo que el gobierno departamental, comprometiera a las Ligas de Fútbol de San José, fueron parte de esa explicación. Tensión primaria Al ser consultado por el edil Pablo García, sobre cuál era el presupuesto designado para la Dirección de Turismo y Deporte, y casi promediando los dos años de gestión, cuántos de esos recursos se habían gastado, el Director señaló que la Dirección no contaba con recursos, sino que lo que se hacía era generar los proyectos, proponerlos y luego era la dirección de hacienda la que definía y se encargaba de las inversiones. Esto generó una rápida respuesta del edil Javier Gutiérrez, quien señaló que en el presupuesto, esa dirección, como todas las demás, tenían un presupuesto definido, por lo que le llamaba la atención que el Director desconociera la capacidad presupuestal de su propia área. Según el edil la intervención tenía como objetivo que contara en actas, por no poder pasar por alto, que el director desconociera el presupuesto asignado y su ejecución. Pocos recursos humanos En determinado momento el Director, dando respuesta a una pregunta concreta sobre los recursos humanos con los que cuenta la dirección, Calandria señaló que son dos técnicos y dos administrativos, sumando luego en una posterior intervención, un nuevo cargo técnico, concretamente el de la piscina del Fraternidad. Esto en buena medida generó, al menos asombro por parte de los ediles, quienes en algunos casos, como el de la edila Ana Gabriela Fernández, señaló que los directores merecían un reconocimiento, por las tareas que desarrollaban con solamente esos funcionarios, pro que a la vez la situación dejaba en evidencia el grado de prioridad que el deporte tiene para el Gobierno Departamental. Sin respaldo Como decíamos cerca de tres horas después de comenzada la sesión, se liberó a los representantes del ejecutivo, y la sesión continuó con la moción presentada por el Frente Amplio. La moción expresaba que conforme las declaraciones y la participación del Director y el Subdirector de Turismo y Deporte quedaba claramente establecido que el Gobierno Departamental de San José, no tiene una política deportiva establecida. La moción no contó con el respaldo de los ediles del Partido Nacional, y obtuvo solamente los 10 votos de ediles frenteamplistas presentes. Sin embargo, el Partido Nacional no presentó una moción de respaldo a las explicaciones de Calandria, hecho este que es habitual en un llamado a sala, casi que es de orden. Este elemento fue visto por la oposición como que tampoco los ediles nacionalistas respaldan la gestión en materia de deportes. Finalizado el encuentro, Calandria, señaló estará conforme con la instancia, siendo esta su primera vez en un llamado a sala, "fue positiva desde tondo punto de vista, porque nos vemos las caras de frente, muchas veces nos escuchamos por los medios, y acá es distinto. Ha habido propuestas, algunas que ya conocíamos, pero sobre todo apuntando a temas puntuales de infraestructura o a las políticas que desarrollamos desde nuestra dirección. Creemos que contestamos con argumentos, de acuerdo a lo que venimos haciendo, al presupuesto y a las posibilidades que tenemos (…) todavía tenemos mucho por hacer, pero estamos trabajando.

