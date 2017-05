"Los niños lectores le otorgan el alma a los libros" Rossana San Martín Cruxên En la "Semana del Libro 2017 en San José", el Artista Visual e Ilustrador Mauricio Marra Arnábal(*), realizó dos actividades de animación a la lectura, con el libro "Un encuentro de palabras" (**), que encanta con textos e ilustraciones.

Los libros vienen poblados de la vida que le insuflan sus autores, pero cobran otras tantas, en cada uno de sus lectores. Cuando hay un "lector-animador", se establece un especial vínculo con los oyentes. Si es uno de sus creadores quien hace esta tarea, el puente es más vigoroso y a menudo, mágico.

Mauricio se refiere aquí a sus vivencias con niños de "La Casita" y de una Agrupación de Escuelas Rurales. Se explicitan asimismo en esta nota caracterìsticas , objetivos y rol de «La Casita» en la comunidad. Mauricio Marra: _ Durante la semana del libro participé en dos experiencias de animación a la lectura, que tuvieron en común el libro "Un encuentro de palabras", recientemente publicado por Editorial ¡Más Pimienta! Café literario en "La Casita" El día miércoles 24 de mayo, el Club de Niños "La Casita" de la ACJ, organizó un café literario muy bien ambientado por los niños y responsables del centro, con mesas preparadas especialmente para degustar una rica merienda -chocolate incluido-, al tiempo que compartimos la lectura. Fue un encuentro muy disfrutable, de ida y vuelta, en el que además de leer juntos, charlamos sobre los dibujos e intercambiamos sensaciones e ideas que surgieron a partir del relato.

Estoy convencido de que los libros no están terminados hasta que llegan a manos de los lectores, y mucho más aún si esos lectores son niños: ellos le otorgan el "alma".

Felicito a "La Casita" por esta iniciativa, que según me contaron, continuará en el futuro y les agradezco por hacerme parte de tan linda invitación. Día Nacional del Libro en la Escuela N° 74 El viernes 26 de mayo, las escuelas rurales N° 1, 15, 17, 44, 67 y 74, se juntaron para celebrar el "Día Nacional del Libro". La reunión, que se realiza año a año, tuvo lugar en la escuela N°. 74. Allí también tuve la alegría de estar invitado para compartir con más de un centenar de niños, la lectura del libro. Ellos, con mucha frescura, enriquecieron el relato con valiosísimos aportes y sobre el final, realizaron una ronda de preguntas acerca de la tarea del ilustrador. Mi agradecimiento a niños y docentes de dichos centros, porque este tipo de instancias, permiten que los libros estén "vivos". Sin ninguna duda, en ellas aprendemos un montón y recibimos mucho más de lo que podemos ofrecer. Club de Niños "La Casita" ACJ La Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), trabaja hace 52 años en la ciudad de San José. En 1998, impulsó la creación del club de niños "La Casita" y del centro juvenil "Encarando", donde niños y adolescentes reciben educación no formal. Ambos centros brindan una atención integral y promueven valores humanos, como la solidaridad, el respeto y el compromiso. El principal objetivo es lograr la permanencia de los alumnos en el sistema formal de educación y contribuir a su desarrollo personal, potenciando herramientas de integración social. Además de talleres educativos y recreativos.Los beneficiarios desayunan o meriendan en el centro.

El proyecto se propone favorecer y fortalecer el desarrollo integral, con especial énfasis en el área educativa, de los niño/as y adolescentes que participan de la Propuesta Socio- Educativa de ACJ San José. Se brinda tratamientos en las áreas psicopedagógica, psicomotriz, fonoaudiológica, psicológica y psiquiátrica para aquellos niños y adolescentes que cuentan con el diagnóstico de una dificultad específica. (*)Mauricio Marra Arnábal ha ilustrado otros libros con textos de Susana Aliano Casales: "Regreso a casa" y "Chiche, mi ovejero", también de editorial "¡Más Pimienta!-Libros para saborear." (**) "Un encuentro de palabras". Escrito por Susana Aliano Casales. Ilustrado por Mauricio Marra Arnábal. He aquí un adelanto de este libro, a través de la reproducción de lo que expresa su contratapa: "Mi madre me dejó ir del lado de la ventanilla, porque el viaje sería largo y ella sabía cuánto me gustaba mirar el paisaje, contar ovejas, árboles y nubes. El viaje duró seis horas. Seis horas de pensamientos, seis horas de ansiedad y también seis horas de ilusión, porque íbamos rumbo a una nueva casa, rumbo a una nueva vida".