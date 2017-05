Los tiempos políticos han determinado la demora en la conformación de las Juntas Locales

Ferrero se reunió ayer con departamental del PN por tema Juntas Locales

En la pasada jornada, el Director de Descentralización, Dr. Sebastián Ferrero, se reunió con los integrantes de la Comisión Departamental del Partido Nacional, presidida por Pedro Bidegain. Además del dirigente, se encontraba el secretario del organismo partidario, Dr. Gonzalo Simone, y el resto de los integrantes de la comisión. Por espacio de unos 40 minutos, el Director de Descentralización, brindó a la orgánica partidaria un informe sobre las negociaciones que se han venido dando, con las restantes fuerzas políticas del departamento para la conformación de las 4 Juntas Locales anunciadas oportunamente. En ese contexto, entre otros elementos, Ferrero señaló los avances que se han tenido en el diálogo con las demás fuerzas políticas, posiciones estas que han sido variadas. Luego de la reunión, en diálogo con Visión Ciudadana, el jerarca, consultado sobre la marcha de esas conversaciones señaló: "el Frente Amplio, comunicó que no estaría integrando la Junta Local de Mal Abrigo, y lo plasma en el oficio que han hecho llegar a la Intendencia, que no han encontrado el representante para hacerlo, pero es importante destacar que el Frente no ha rechazado el lugar, y quiero destacar que la negociación con el Frente Amplio ha sido muy buena y nos hemos entendido rápidamente con el Presidente y los coordinadores. Evidentemente, el lugar que deja el Frente Amplio va a ser ocupado, o bien por alguno de los partidos que no tienen representación en la Junta o por el Partido Nacional…". Ferrero informó que ya se realizó una conversación con el Partido Independiente, desde donde "ya se ha expresado en su voluntad de participar primero, y luego su preferencia por la Junta Local de Mal Abrigo, resta aún que llegue oficialmente la designación del titular con sus tres suplentes…". Por su parte Ferrero informó que el Partido Colorado aún no ha contestado sobre su voluntad de participar en las Juntas Locales. Más adelante el Director de Descentralización señaló que en lo que tiene que ver con las negociaciones con la Unidad Popular, en una reciente visita del Diputado Rubio al Intendente, el tema fue conversado y analizado, y seguramente la respuesta llegue en los próximos días en forma oficial. Por su parte el jerarca señaló que hay algunos aspectos de la negociación a la Interna del Partido Nacional, que quedan por definir, como por ejemplo, quienes cederán los lugares que se otorgarán a los partidos sin representación en la Junta Departamental, o quienes presidirán las Juntas locales. Sobre esa negociación a la interna nacionalista, Ferrero señaló que más allá de su pertenencia al Partido Nacional, su accionar es "institucional", en nombre del Ejecutivo. Más allá de esto, "siendo además el Gobierno Departamental, del Partido Nacional en San José, nos parece oportuno y necesario concurrir a dialogar con la principal autoridad partidaria. Desde ese punto de vista, me parece que la Departamental tiene un rol importante en la definición…".

Sin plazos

Como se recordará, el Intendente Falero, había expresado su voluntad de que las cuatro juntas locales quedaran conformadas en el mes de marzo, plazo que se ha extendido algunos meses. Consultado sobre si es posible determinar nuevos plazos, Ferrero indicó: "efectivamente el Señor Intendente marco marzo como la frontera temporal a tener en cuenta, nosotros, en función de esa definición es que trabajamos, y nosotros en octubre le presentamos al Intendente y a la Secretaria General toda la documentación, el diseño de negociación y las conversaciones con todos quienes estaban integrando esta voluntad política de integrar las juntas, en otras palabras, a fin de año estábamos en condiciones de conformar las Juntas Locales desde el punto de vista de la Dirección. Lo que sucede es que luego empiezan a jugar los tiempos políticos, que no son los tiempos de la dirección, ni fueron de la mano con el tiempo que fijó el intendente, por tanto, en este momento están jugando los tiempos políticos, que debo decir incluyen al Partido Nacional. No me animo a definir un nuevo plazo, ya que a fin de año, desde el punto de vista institucional ya estábamos en condiciones de integrarlas, pero evidentemente no estaban las condiciones dadas desde el punto de vista político, y al día de hoy no se terminan de conformar esas condiciones políticas, porque faltan nombres, faltan conversaciones por darse, y muchas de esas conversaciones no son pautadas por nuestra dirección…".