Plenario del FA se fijó para el 10 de junio

Plenario del Frente no trataría asunto "fideicomiso", por no ser prioritario En la última reunión de la mesa política del Frente Amplio, se definió la realización del Plenario Departamental el próximo 10 de junio. Como se recordará, el plenario, fue modificado en su fecha por resolución de le mesa, y si bien se había manejado la posibilidad que se concretara el próximo fin de semana, la realización del Congreso Nacional del PCU, generó la fecha anunciada. Días atrás al ser consultado el Presidente del Frente Amplio, Oscar López sobre el temario a analizar, destacó que se trata de asuntos que hacen a la tarea interna de la fuerza política. Paralelamente descartó que la instancia orgánica tenga previsto analizar el tema "fideicomiso", planteado por el Intendente José Luis Falero, desde hace un buen tiempo. Falero ha reclamado al sistema político "levantar la mira", señalando que es necesario concretar y adelantar algunas obras, fundamentalmente en la zona de Ciudad del Plata, pero desde el FA se le ha señalado que el tema está a estudio pero que no es prioridad para la coalición de izquierdas. López explicó que la mesa no presentará el tema en el Plenario, pero que si alguno de los participantes lo plantea se analizará en colectivo. Según López, es poco probable que más allá de la presentación, el tema pueda resolverse, ya que si no hay un estudio previo de las bases y los sectores, difícilmente el asunto prospere.