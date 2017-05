Escuela 106 no es prioridad para Primaria

Desazón La Presidenta del CEIP Irupé Buzzeti echó por tierra la posibilidad que la construcción de la nueva escuela 106 salga en breve. Luego de idas y vueltas y marchas y contra marchas, la situación de la Escuela 106 escribió un nuevo capítulo. En este caso la titular del Consejo de Primaria Irupé Buzzeti transmitió que la construcción de un nuevo edificio para la escuela no estaba dentro de las prioridades para este período. Hace algunos meses, el Consejero Héctor Florit había sido objeto de críticas al asegurar que el dinero estaba, pero lo que no estaba seguro era si el nuevo edificio se iba a construir en su actual ubicación o si se trasladaría a otro barrio de San José. Ahora la noticia es que no se sabe cuándo se realizará una obra reclamada desde hace tiempo por los padres de los alumnos que allí concurren. Desde la comisión fomento se tomaron esas declaraciones como desalentadoras, al tiempo que marca una contradicción dado que tiempo atrás, aseguraron, arquitectos de primaria habían alentado la construcción del nuevo local. En declaraciones a Radio 41, la titular de la comisión de padres Teresita Jara volvió a hacer hincapié en que la baja de la matrícula es producto que hace seis años se está reclamando por un nuevo edificio, y propuso a las autoridades ponerse en lugar de los padres.