Camy : "análisis de eventual modificación presupuestal no debe ser tomado como distanciamiento"

Esta jornada se reúne la Bancada de ediles de Alianza Nacional en la ciudad de Libertad, con el equipo técnico del sector. Se está analizando la necesidad de plantear al Intendente una eventual modificación presupuestal. Para esto se ha realizado diferentes pedidos de informes, alguno de ellos no han recibido respuesta del Ejecutivo En las últimas horas de la tarde de ayer, desde la secretaría del sector se anunció que esta tarde en la Ciudad de Libertad desde las 18:30 se estará realizando un encuentro de los integrantes de la Bancada de Alianza por San José, sector que lidera el Senador Carlos Daniel Camy. Del encuentro serán parte lógicamente los representantes departamentales, los Directores y el equipo técnico que conformara el sector hace unos 20 días para analizar la estrategia de trabajo de cara al tratamiento de la rendición de cuentas y una eventual modificación presupuestal en el departamento. Consultado ayer en improvisada rueda de prensa, el Senador Camy señaló: "venimos trabajando con seriedad y responsabilidad, pero fundamentalmente procurando realzar un trabajo fundamentado. Nosotros instrumentamos un grupo de técnicos con cinco contadores que encabeza el Cr. Claudio Parodi, para que la bancada de ediles del sector tenga un apoyo técnico suficiente para que en una instancia tan importante como la rendición de cuentas y la eventual modificación presupuestal que pueda surgir, en ello se actué con asesoramiento, con conocimiento de causa, para cumplir con responsabilidad, lo que la Constitución y la Ley compromete en una importante labor y función a la Junta Departamental. En este marco se han propiciado por parte de los ediles, distintos pedidos de informes, y a su vez análisis de la situación del departamento, que me parece que es lo correcto, es responsable, es actuar con seriedad, y es custodiar lo que es el dinero de todos los contribuyentes, y en ese marco es que se estará reuniendo la bancada (hoy) en Libertad…" Distanciamiento? Consultado el Senador, si este accionar indica un distanciamiento de la Gestión Falero, indicó: "no, en absoluto. Toda el Partido Nacional y la Junta Departamental, tiene que tener una instancia de este tipo, de trabajo serio, comprometido, responsable, de análisis y debe actuar de las dos maneras que entiendo se debe actuar, primero proponiendo, con propuestas concretas que tiendan a mejorar la gestión, que siempre tiene que mejorar, y segundo fiscalizando, que es uno de los roles que tiene la Junta Departamental. Hasta ahora el Partido Nacional en San José, ha actuado con unidad, tiene dos sectores importantes, que tienen sus matices, y por eso son sectores, pero que trabajan en unidad y con la responsabilidad y el compromiso de tener el Partido el Gobierno y la responsabilidad del mismo…" La negativa de Falero Días atrás consultado sobre la posición de Alianza por San José, de proponer eventualmente una modificación presupuestal, el Intendente José Luis Falero, adelantaba que no estaba previsto realizar una modificación presupuestal. Al respecto de esa posición el Senador Camy dijo: "La Constitución de la República establece, tiempos tanto en el Gobierno Nacional, como en el Departamental, que son anuales, que están especificados, para promover la rendición de cuentas del año que pasó, y la oportunidad, de eventualmente realizar modificaciones presupuestales. Lo que ha planteado Alianza es que en ese tiempo que permite modificaciones presupuestales, va a evaluar, y para eso está estudiando, pidiendo informes y analizando la situación, si le propone o no al Ejecutivo eventuales modificaciones, porque lo que se establece constitucionalmente que quien tiene la iniciativa para proponer a la Junta una modificación presupuestal, es el Intendente. Por lo tanto, lo que Alianza está haciendo es, analizando, si por ejemplo, la situación financiera de la Intendencia, demanda, que se deban impulsar modificaciones en el presupuesto, eso puede pasar o no, no estamos anunciado eso, sino que lo que anunciamos es que en función del estudio, del análisis de la situación, vamos a proponer cuales son nuestras iniciativas o nuestro parecer, después el Partido Nacional tendrá que evaluar si está de acuerdo o no con eso…" Un año de espera Hace más de un año, el sector, realizó al Ejecutivo, un pedido de informes vinculado a la situación económico-financiera de la Intendencia, pese a los 20 días de los que dispone el Ejecutivo para dar respuesta, la misma no ha llegado. Si bien es verdad que los ediles de Alianza podrían haber pedido que la Junta "hiciera suyo" el pedido de informes, no lo ha planteado. Consultado una vez más por esa información, Camy dijo: "no, ese no hemos tenido la respuesta, es uno de los que estamos esperando. Si hemos tenido respuesta de otros pedidos de informes. Uno que tiene que ver con la inversión y el gasto que se impulsa para la Escuela de Gobernanza; uno que tiene que ver con la situación de los inmuebles públicos que existen en el departamento y la aplicación de un registro en el departamento que no está impulsándose y días pasados la bancada impulsó dos pedidos de informes: uno que tiene que ver con los recursos humanos, y el ingreso de recursos humanos a la Intendencia en los últimos meses y uno muy detallado que tiene que ver con los contratos realizados al influjo de los fondos que surgen del Fideicomiso San José Uno, que es el que habilita la contratación en las obras que ese fideicomiso impulsó el pasado año en la zona de Ciudad del Plata…"