Unas 4000 personas marcharon ayer en San José por justicia y seguridad

La marcha encontró su lamentable génesis en el homicidio de la Alguacil Susana Odriozola, que como se informara ocurrió el pasado viernes en las últimas horas de la tarde. Pocos minutos después del lamentable hecho, y cuando los medios compartían una improvisada conferencia de prensa con el Jefe de Policía, Williams Martínez, quien daba los primeros datos del hecho y las principales hipótesis de la investigación, los vecinos, además de su sorpresa, dolor, congoja, expresaban también el repudio a que este tipo de hechos, inéditos en la Capital josefina se registraran, y así, en forma espontánea surgió la marcha que convocó "sin colores ni posiciones políticas" a unas 4000 personas, La concentración inicial en la Plaza de los 33 Orientales, lugar de tantas y tan variadas concentraciones, en reclamo de una infinidad de temas, comenzó a recibir a los vecinos, mientras a menos de dos cuadras del lugar, los procesados por el hecho, eran trasladados desde el Juzgado penal de la ciudad. La manifestación pacífica, recorrió algunas calles céntricas, hasta llegar a la sede de la Jefatura de Policía de San José, desde donde se podían escuchar los aplausos en la lectura de una proclama. Paralelamente a la proclama, el Jefe de Policía y el comando participante en el caso, daban una conferencia de prensa aportando todos los detalles de la investigación, realizando además un raconto cronológico de lo actuado, así como también, los elementos que permitieron la rápida resolución del crimen. La proclama No por ser breve la proclama leída deja de tener muchos elementos trascendentes, fundamentalmente si ponderamos la cantidad de personas que concurrieron a la convocatoria. La proclama que fue leída por Valeria Hernández, dice textualmente:

"Yo no soy nadie. Hoy soy la voz del pueblo. Soy todos nosotros que salimos de nuestros hogares a reclamar justicia y seguridad. En qué momento nos dejamos invadir por tanta delincuencia? En qué momento nos dejamos intimar de esta manera? Vivimos en casas con rejas en cada ventana, en la puerta, pasando doble tranca, pagando alarma, poniendo cámaras...el que tiene los medios para hacerlo. Vivimos con miedo, vivimos aterrados! le pedimos al familiar que sale del hogar que avise cuando llegue cuando su recorrido no es más de 10 cuadras!!! Somos una sociedad paralizada por el miedo a la delincuencia. En qué momento nos dejamos apresar de tal manera? No lo sé! Pero nos pasó nos pasa. Somos 55 mil habitantes hace 10 años esto no pasaba y éramos 55 mil habitantes. Qué pasó en este tiempo? Que nos falta? Nos falta seguridad nos falta justicia? no! De hecho las tenemos pero a nuestra seguridad y a nuestra justicia le faltan herramientas. Exigimosmas patrullajes, exigimos más policías en la ciudad.Hoy salimos a la calle cansados por el miedo. Hoy salimos a exigir que se cumplan nuestros derechos! Hoy salimos a exigir que las penas sean duras y que nuestra policía tenga mayor control de su accionar y más libertad de acción. El sistema está fallando. No podemos seguir viviendo con miedo, no es justo. Tengo propuestas para esos cambios? No, no los tengo soy el pueblo, lo que tengo es el pedido de que se trabaje seriamente sobre el tema de la reforma del código penal, un código que tiene 50 años y cuyas modificaciones a corto tiempo son más beneficios a los delincuentes, queremos un código con condenas reales que el delincuente piense dos veces antes de delinquir y no que tome la delincuencia como un negocio, pues eso es lo que está pasando ahora. Roban hieren de muerte nos matan!!!Entranpor una puerta y salen por la otra, Otros ni siquiera entran! Hoy decimos basta a eso! hoy exigimos que nuestros derechos sean valorados más que los de los mal vivientes. Hoy exigimos vivir en el San José de nuestra niñez. Hoy reaccionamos y así tiene que ser siempre! Hoy estamos presente y hoy exigimos y de ahora en más nos tenemos que comprometer como ciudadanos a salir a la calle y reclamar lo que nos corresponde! vivir en paz!". Leída la proclama, gran parte de los presentes continuaron su marcha hasta la sede del juzgado en donde finalizó la movilización.