Jefe destacó el respaldo de la ciudadanía Escrito por -- Al mismo momento en que se efectuaba la marcha por las calles céntricas de nuestra ciudad, el comendo de Jefatura estaba brindando una conferencia de prensa, que en las primeras horas de la tarde, cuando se pensaba que finalizarían las actuaciones judiciales en torno al caso, ya se había anunciado. La información era clara, una vez que el magistrado actuante resolviera sobre la causa, la Jefatura de policía realizaría una conferencia para dar a conocer los detalles de la investigación realizada.Así el Jefe Williams Martínez, acompañado por el resto del comando y fundamentalmente el Director de Investigaciones de la policía local, Luis Carrato, señaló: "Lo primero que queremos expresar es nuestro sentimiento de pésame, y el acompañamiento de la congoja de la familia de la Sra María Susana Odriozola, víctima de este infame crimen. Quiero transmitirles que en el mismo momento de ocurrido el delito, dispusimos la integración de un equipo de investigaciones para que llevara adelante todas las actuaciones tendientes al esclarecimiento del delito. El mismo fue encabezado por el Com. May Luis Carrato, Director de Investigaciones, quien con la totalidad de su personal, y con todo el apoyo de esta Jefatura y también la colaboración de otras unidades del Ministerio del Interior, especialidades y tecnología a disposición, que esta jefatura pudo aprovechar para llegar a este momento (…) también queremos agradecer el apoyo espontáneo que desde la ciudadanía recibimos a las pocas horas de conocido el hecho, poniendo a disposición de los investigadores y permitiéndonos el acceso a los sistemas devideo-vigilancia que en el ámbito privado tenemos, ya sea de la empresa que se dedica a eso, o de domicilios de ciudadanos de bien que se pusieron a la orden inmediatamente…". Al cierre de su primera participación, el Jefe de policía señaló que "la investigación, hoy tuvo un primer final, pero les aseguramos que la recolección de información continua en procura de confirmar si esta pareja de delincuentes pudieron haber sido partícipes en otros hechos de similares características, de rapiñas ocurridas unos minutos antes en las áreas próximas a la ocurrencia de este homicidio…" Los hechos según Carrato El Director de investigaciones señaló durante la conferencia: "en toda investigación, al comienzo se tejen varias hipótesis. Nosotros siempre investigamos este hecho como un arrebato o una rapiña frustrada. De acuerdo a la información recabada en el momento, pudimos tener datos de testigos que nos informaron que el hecho había sido realizado por una pareja en una moto de alta cilindrada, y ene marco comenzamos a realizar la investigación. El día sábado recibimos una información que nos guió hacia dos personas que podrían haber sido los probables autores. En el interrogatorio, uno de ellos admitió su participación en el mismo, relatando que había salido a realizar un arrebato y en esas circunstancias se encontraron con la sra fallecida, uno de ellos se bajó de la moto para arrebatarle la cartera, se la cinchó en varias oportunidades y en uno de esos intentos disparó el arma con el desenlace conocido. En ese interrogatorio, esa persona nos proporcionó la ubicación del vehículo que había sido utilizado, el que fue recuperado. En términos generales la investigación se basó en eso, el arma no pudo ser recuperada…"

