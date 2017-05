Inmersión cultural en profundidades de Barradas/Lorca/Gaudí Escrito por -- Turismo con Arte en el ICE Rossana San Martín Cruxên El pasado jueves 18 de mayo, en el Instituto Cultural Español de San José, nos aproximamos a "Turismo con Arte- Ruta Barradas/Lorca/Gaudí", a través de una charla de la Directora del proyecto, Myriam Bianchi Hernández (*), abierta a todo público. Se vieron imágenes y videos ilustrativos sobre artistas a conocer durante el viaje, y gestores españoles relacionados con este proyecto. También el documental "Tras las huellas poéticas de Federico en Uruguay" que sintetiza vida y obra del poeta granadino y corrobora su vínculo con los uruguayos Rafael Barradas (artista visual) y Enrique Amorim(**).

"Turismo con Arte" ofrece una experiencia de inmersión cultural de 360 grados, visitando Granada y Barcelona, junto a artistas en distintas disciplinas. Fecha de salida, desde Montevideo: 1 de octubre de 2017. Siete días de estadía en Granada y seis días en Barcelona. Regreso por la mañana, el 16 de octubre. Vuelos, traslados, visitas, estadías, seguros y alimentación incluidos en el paquete turístico. Las personas interesadas pueden contactarse con Bianchi al mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla También a través del ICE, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 17 h. . Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Tel.: 434 41081- 091 357 094.

Entrevistamos a Myriam, antes de la charla. A vivir la bohemia con artistas y a

promover al Uruguay _"Turismo con Arte" es un proyecto que realizamos un grupo de mujeres emprendedoras en Uru guay en la Universidad ORT, con la Embajada de Canadá. Consiste en hacer un viaje con una inmersión de 360 grados.

_¿A qué te refieres con esa expresión?

_Significa vivir la bohemia artística con los artistas plásticos, músicos, historiadores, "cantaores" de flamenco, espectáculos de títeres… La idea es armar un grupo de viaje de 15 personas. Nuestro proyecto es "Turismo con Arte- Ruta Barradas, Lorca, Gaudí". Eso significa que está inspirado en estos tres grandes creadores.

En el año 2014 trajimos "El sueño de Federico", por un proyecto que yo hice, denominado "El universo campesino de Federico García Lorca". Participaron 100 artistas uruguayos.

En esta ocasión, el proyecto "Turismo con Arte", consiste en una vivencia complementaria entre personas vinculadas al ámbito cultural. Me refiero a turistas que estén interesados en la cultura y a artistas que quieran difundir su obra en el exterior.

_ Es una muy buena oportunidad para los artistas nuestros…

_ Nos resulta difícil a los artistas viajar al exterior. Normalmente solventamos nuestros viajes con nuestro dinero. Intentamos con este proyecto ayudar a los artistas nuestros a difundir sus obras en el exterior. Asimismo procuramos promover el turismo en el Uruguay. No queremos que nos conozcan solo por Punta del Este y por Colonia del Sacramento. Es importante que se divulguen todas las bondades culturales, geográficas e históricas, que tiene nuestro país. Tenemos la suerte en este equipo de contar con representantes de distintos departamentos. Si se suma la gente de San José, va a ser estupendo, porque queremos que aprecien desde el exterior nuestras costumbres, nuestra historia… Granada: el "mundo" y las casas de Federico García Lorca _¿Cuál es el trayecto?

_ Sale de Montevideo el 1° de octubre de 2017. Vamos hacia Granada, donde tenemos el equipo uruguayo y español, integrantes de las tertulias lorquianas de Valderrubio. Entre ellos, el académico Francisco Vaquero Sánchez, director de esas tertulias; Pedro Enríquez, académico español ; Chema Cotarelo Rodil, poeta y dramaturgo.

Iremos en este viaje a la Alhambra, a las Cuevas de los Gitanos, al Albaicín, al Sacromonte… Estaremos en las tres casas en las que vivió Lorca, a las que normalmente no se puede entrar. Gracias a nuestro proyecto y a la gestión de Francisco Vaquero Sánchez, las personas que participen, las van conocer.



Barcelona : Antoni Gaudí y revalorización de nuestro Barradas _ Después de Granada van hacia Barcelona…

_ Sí. Ahí está Antoni Gaudí, como artista emblemático. Él, [Frank Lloyd] Wright y Le Corbusier, fueron los tres maestros que forman el tríptico elemental de la arquitectura moderna. Gaudí "es" Barcelona.

A su vez, nuestro artista plástico Rafael Barradas (1890-1829, Uruguay), vivió en Llobregat, Barcelona. Allá iremos. Barradas tuvo "El Ateneíllo de L'Hospitalet", que compartió con estudiantes que fueron compañeros de residencia en Madrid. Estuvo con Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pepín Bello, Salvador Dalí, Luis Buñuel… Todos ellos asistían a estas tertulias que fueron famosísimas. Estamos coordinando con la gente que hoy tiene "El Ateneíllo…" Es una fundación sin fines de lucro, que está funcionando dentro del Museo de Arte de Llobregat. Tratamos de aunar todo esto para poder lograr la impronta y el apoyo que merece la gente que viaja desde Uruguay.

Nosotros queremos poner a Barradas en el lugar que se merece. Ustedes tienen en el Museo de San José un lugar maravilloso, con obras de Barradas. Hay en él un maravilloso retrato de "Pilar" [esposa del pintor, llamada en realidad Simona Lainez y Saz]. Recorreremos después la maravillosa catedral inconclusa "La Sagrada Familia" de Gaudí. Estará terminada en 2025 recién…

_ Los arquitectos van a respetar lo planificado por Gaudí.

_Sí. Él falleció en 1926, cuando lo atropelló un tranvía. Él aún estaba pensando en cómo terminar esa catedral. Era muy austero y en eso se asemejaba mucho a Barradas. Vivían para el arte, que era lo más importante para ellos. A pesar de que Federico García Lorca era un "señorito español", él siempre estuvo pendiente de los desprotegidos, los gitanos…

_Recordemos su "Romancero gitano"…

_ Esos tres artistas tenían en común la pasión por el arte, más allá de la vida que tuvo cada uno. Siempre antepusieron el arte.

Continuando con Barcelona, debemos mostrar otras obras del arquitecto Gaudí: La Pedrera[o Casa Milá], la casa Batlló que está en el "Paseo de la Gracia". Visitaremos el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Montjuic…

El paquete turístico incluye todos los pasajes aéreos, aéreos internos, estadías en excelentes hoteles, los paseos más caros, los traslados internos y el seguro médico. Es una promoción que no es común en las agencias de viaje. Trabajo por mi proyecto y con la compañía Cisplatina Turismo, agencia señera. Con esta se financia el pasaje aéreo y el seguro. Nosotros nos hacemos cargo de los hoteles, los traslados y esas especiales visitas que te mencioné. El precio es accesible.

_¿Harás otra charla para todo público?

_ Sí. Tenemos muchos amigos en San José, entre ellos, al periodista Jaime Clara. Podemos hacer una charla o un taller. Estamos a las órdenes. (*)Myriam Bianchi Hernández: escritora, gestora cultural y directora de "Turismo con arte".

(**) Enrique Amorim (1900-1960) narrador, poeta, dramaturgo, ensayista y guionista cinematográfico uruguayo.

