Tamberos recibieron propuestas del gobierno Escrito por -- Medidas que no convencen Se realizó la reunión anunciada entre el gobierno y las gremiales lecheras, donde se presentaron más medidas para el sector. Productores esperaban más Sin la presencia del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez se llevó a cabo este viernes el encuentro entre las gremiales del sector lechero y representantes del Ejecutivo en el edificio de presidencia. De la instancia formó parte el director del Banco República, el Subsecretario de Ganadería Enzo Benech, el Ministro de Trabajo Ernesto Murro y el Pro Secretario de Presidencia Juan Andrés Roballo entre otros. Desde el Ejecutivo se dieron a conocer algunas medidas que ante la urgencia que atraviesa el sector se entienden beneficiosas, como el corrimiento de los vencimientos para este año ante el BROU, la posibilidad de generar capacitaciones para los trabajadores del sector, como también otorgar un crédito a CONAPROLE y las otras empresas para que, en caso de ser posible, trasladarlos hacia los productores. Todas las partes coincidieron en lo positivo del diálogo establecido, donde quedó la puerta abierta para seguir estudiando los reclamos que las gremiales entienden son las que efectivamente van a aportar una ayuda importante al sector.

Los representantes de los productores Guillermo Berti, titular de la Sociedad de Productores de Rodríguez y César Zunino, presidente de la ARSJ, coincidieron en que no fue lo que se esperaba, dado que no se atacan los problemas centrales, como la falta de liquidez de los establecimientos y los costos operativos que siguen afectando al sector, más allá de la rebaja del 15% por tres meses en la tarifa de UTE ya anunciada por el propio Vázquez. El próximo martes las gremiales volverán a reunirse para continuar elaborando estrategias para la negociación en procura de alcanzar los objetivos que permitan un apoyo más profundo para la lechería.

Publicidad Google