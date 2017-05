El PCU tendrá su conferencia departamental mañana

Conforme con sus alianzas electorales, solicitando la conformación de la comisión de programa, pero abierto a la posibilidad de candidatura múltiple el PCU se reúne mañana en San José En la tarde del pasado miércoles, las autoridades del PCU en San José convocaron a una conferencia de prensa en la que se anunciaba estaría presente Marcelo Abdala, integrante del PCU y Secretario General del PIT-CNT. Finalmente el dirigente no pudo concurrir y las autoridades locales llevaron adelante la conferencia de prensa para anunciar las próximas actividades partidarias. En ese marco el Diputado Suplente Juan Carlos Hornes destacó en el comienzo del encuentro con los medios: "queremos anunciar que el próximo domingo (mañana), tendremos la conferencia departamental, que es como un Congreso, en el que vamos a analizar un documento que es el documento central del próximo Congreso. Allí se analizan temas internacionales y nacionales", instancia que se cumplirá en la mañana del domingo. Tras el almuerzo el colectivo analizará los temas departamentales y se estará eligiendo una nueva dirección, que conducirá al Partido por los próximos dos años. Calculamos que van a ser unos 25 o 26 miembros en la departamental. Además lógicamente seguimos trabajando en el próximo Congreso Nacional, que se cumplirá los días 2,3 y 4 de junio en Montevideo. Consultado Hornes sobre cuáles serán los temas departamentales que se analizarán en la tarde del domingo señaló: 2hay un documento que se denomina auto conducción del Partido, en donde hay temas de programa, de alianzas, son todos temas partidarios que estaremos analizando para concretar más adelante un plan departamental con la nueva dirección…". Hornes señaló que se entiende que los tiempos electorales aún están lejos, pese a lo cual aseguró que el PCU local estará planteando la instalación de la comisión de programa del Frente Amplio a nivel local. Lo vamos a plantear en la próxima mesa departamental. Creemos que en el período anterior se hizo un trabajo muy bueno, elaborándose un estudio de la realidad del departamento y cómo hacer para modificarla. Entendemos que la prioridad debe ser comenzar a trabajar en el programa y para pensar en nombres todavía falta mucho…" La idea es que en el mes de Junio comience a trabajar la comisión de programa. Consultado si está definido que el PCU mantendrá su posición de "un programa un candidato", Hornes señaló que: últimamente siempre salgo a la prensa a decir un programa, un candidato, pero eso todavía lo tenemos que definir, porque en otros departamentos el Partido no le ha negado a nadie la posibilidad de ser candidato, es un tema que se ha ido modificando solo, por la vía de los hechos. Nuestra idea es que si sale una candidatura única, mejor, pero si hay más compañeros, la idea es no trabarlos en el Plenario…" Descartó que el Partido Comunista está manejando nombres para presentar, aseguró que los comunistas somos más del trabajo colectivo que de poner nombres, y además dijo: "en política, los nombres que salen primeros, son los que nunca llegan…". Finalmente aseguró que mantienen la propuesta que se presentó en el período anterior, de "unir las dos campañas, es decir unir la campaña de octubre con la de mayo (…) es fundamental, porque cuando se hacen los actos para la elección nacional, mostrar al o los compañeros que vayan a ser candidatos para que la población los conozca…" Políticas de alianzas Consultado sobre la evaluación de las diferentes Alianzas que ha construido el Partido Comunista en San José señaló: "para nosotros son muy importantes, a nivel nacional hicimos alianza con la 609 en dos períodos, la última fue además con la 7373, y ganamos la diputación, y aunque por problemas internos nosotros no hemos ocupado la banca, para nosotros nos sirvió porque tuvimos casi 17 mil votos para el Senado de la 1001 para el compañero MarcosCarámbula. En las elecciones departamentales, hicimos una Alianza con la 90, con la que conseguimos un conjunto de ediles de Ciudad del Plata, Libertad y San José, en la cual trabajamos con la 901001. En las Internas de Mayo, fue la 9010013040, en la que nosotros fuimos la más votada departamentalmente, logrando junto a otros grupos que Oscar López fuera el Presidente del FA, y a nivel nacional logramos que la 10015005 fuera la segunda más votada en las internas, lo que demuestra que es muy importante la política de alianzas para nosotros