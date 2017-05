Falero: "no me voy a ir de CDP, sin haber hecho la obra más grande que se ha hecho en la historia"

Intendencia re inauguró el merendero de Delta el Tigre, dijo que es un paso más, reivindicó lo hecho y llamó a todas las organizaciones sociales a trabajar juntas para concretar mejoras para la zona. La Directora de Políticas Sociales de la Intendencia, Carolina Honres, había adelantado la fecha en la que, luego de algunas obras de adecuación, el merendero pasaría a desarrollarse como un Centro Comunitario. El acto se concretó definitivamente en la tarde de ayer desde la hora 17. Autoridades y vecinos ponderaron el alcance de las obras, pero a la vez, reconocieron la labor desempeñada durante varios años por Carmen Correa, quien finalmente recibió un reconocimiento. El Alcalde Interino de Ciudad del Plata, Martín Maldonado dijo que "es un orgullo que la Intendencia apueste a reinaugurar este merendero, que es tan importante, que tiene más de cien niños, por lo que podemos decir todo en una sola palabra, Gracias. Porque los niños lo necesitan, dijo señalando no sólo las obras que se concretaron en el merendero, sino también "las reformas que se dieron en la placita de enfrente donde se incluyó un juego inclusivo…". Posteriormente el Intendente José Luis Falero, al hacer uso de la palabra señaló: "la ciudadanía, había anhelado esto durante mucho tiempo y Carmen es testigo de ello. Pero las cosas se tienen que dar en algún momento, y ese momento llegó hoy. A pesar que Carmen no está activa, estoy seguro que va a ser parte de lo que va a suceder acá también…". Falero destacó que "la Dicción General de Bienestar Social, ha encarado para transformar lo que era una taza de leche, un pan con queso o un pan con dulce, en un Centro Comunitario, no es un tema menor. Porque no está solamente en darle una alimentación puntual a la tarde a los chicos, sino también el complemento que significa ayudarlos, interactuar con ellos, tener además la asistencia de profesionales que van a estar un par de veces por semana, que los van a ayudar también en la problemática de la zona, como por ejemplo el tema del consumo, y en todos esos temas de los que hay que hablar para que la situación se pueda revertir, con atención y contención permanente. Es una obra que genera un cambio", señaló destacando el compromiso que han asumido los vecinos para generar un cambio. "esto nos tiene que llevar a que todos a que cuidemos el esfuerzo que se ha hecho", dijo. Luego agregó: "a Ciudad del Plata le falta un sin número de cosas, pero cada vez que hacemos una intervención, sentimos que damos un pasito más, y eso es lo que queremos que suceda. Reivindicó las acciones que se han genero en esa zona y dijo: "se ha venido trabajando, todos somos concientes que falta mucho. Hoy estamos trabajando en Penino para que dentro de unos días podamos inaugurar una plazoleta. Hay cosas para hacer, hay cosas que se han hecho, y hay cosas que nos faltan, pero lo que no nos puede faltar el la unidad de los vecinos para defender lo que se ha hecho y cuidarlo (…) nuestro compromiso es seguir trabajando con todas las organizaciones sociales, sabemos que también hay otras organizaciones sociales que trabajan en la zona, la gente de la policlínica, el SOCAT, los chicos de "rebeldía organizada", hay distintas organizaciones que están haciendo tarea social por el bienestar común, lo que tenemos que buscar es unirnos para que las cosas se concreten. Todos tenemos esa responsabilidad, obviamente que la nuestra es la responsabilidad de apostar a seguir haciendo (…) también asumimos que hubiésemos querido tener estas cosas antes, pero es tan grande la cantidad de necesidades que tiene Ciudad del Plata que, muchas veces el esfuerzo que podemos hacer con los recursos departamentales no podemos contemplar todo. El compromiso existe, como lo dije el primer día, no me voy a ir de Ciudad del Plata, sin haber hecho la obra más grande que se ha hecho en la historia. En estos 10 años vamos a hacer la inversión más grande de Ciudad del Plata. Tenemos un Municipio trabajando y comprometido también, todos juntos vamos a lograr sentirnos orgullosos de vivir en donde ustedes viven, que es un lugar precioso para vivir y que le falta mucho para hacer, pero también tenemos que respetarnos todos, para que todo sea más fácil, es lo único que pedimos, con respeto, con sinceridad y con trabajo…