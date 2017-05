El FA descartó integrar Junta Local de Mal Abrigo

En la pasada jornada el Presidente del Frente Amplio San José, Oscar "Torito" López, informó en improvisada rueda de prensa, sobre la modificación de la fecha del Plenario Departamental previsto en primera instancia para el día sábado 27 de Mayo. Según explicó López, ese día se desarrollará un Plenario Nacional por lo que seguramente el Plenario Departamental se realice los primeros días de Junio. La nueva fecha será confirmada por la mesa política departamental. Consultado sobre si entre los temas que analizará el Plenario Departamental está el del fideicomiso de la Intendencia, señaló que por el momento no, y que desde la mesa tampoco se agendará ese tema, porque "ya hemos dicho que no es prioridad para nuestra fuerza política". Sin embargo señaló que si algún integrante de la mesa lo plantea, el asunto puede ser incorporado. Consultado sobre el mecanismo, explicó, que incluso el tema puede ser planteado en el propio Plenario, pero es muy difícil que su tratamiento prospere ya que eso impediría el análisis del tema por parte de los grupos y las Bases. Además concretamente consultado sobre la integración de las Juntas Locales, López confirmó que se levaron los nombres al Ejecutivo, utilizando como criterio las votaciones que se registraron en 2012, cuando las Juntas no se integraron. A la vez destacó que la fuerza política rechazó tener representación en Mal Abrigo, ya que dijo "los dirigentes que fueron votados, ya no se encuentran en esa zona y entendemos que es muy engorroso generar nuevas elecciones. Justamente es la Junta de Mal Abrigo, en donde según los números electoral y el estudio realizado por el Ejecutivo, el Frente Amplio, no consiguió en su desempeño electoral obtener representación, sino que el lugar era cedido en el marco de la negociación