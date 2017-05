Trabajadores de Milagro fueron reintegrados

Trabajo rural Tras varios meses de conflictos y negociaciones, los trabajadores

volvieron a ser retomados por la citrícola Desde hace varios meses que se viene buscando la solución a un diferendo surgido en la citrícola Milagro, donde desde la UTRASURPA se ha trabajado para la reinserción de un importante número de trabajadores, que se había denunciado, despedidos por persecución sindical. En tal sentido hubo varias instancias de negociación ante el Ministerio de Trabajo donde no se había logrado avances, dado que desde la empresa se había comprometido una fecha que no se había cumplido. Posteriormente desde el sindicato se había denunciado que la empresa no reconocía la sede ministerial en San José, por lo que no participaba de las instancias a las que se convocaba. Finalmente, tras varias idas y vueltas, hubo acuerdo y los trabajadores comenzaron a retomar a sus puestos de trabajo. En declaraciones a Radio 41, el dirigente Germán González aseguró que los operarios están participando de la zafra del limón, con miras a su exportación hacia Estados Unidos. González dijo además que hay expectativas que los trabajadores cumplan funciones hasta el mes de noviembre.