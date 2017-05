Junta respaldo comunicado de edilas y Guerra "al final" pidió disculpas

Bruno Danzov En una sesión que, de no mediar la falta de espacio y que terminó pasada la medianoche ameritaría varias páginas de información, la Junta Departamental respaldó el comunicado público que emitieran integrantes de la Bancada Femenina del Legislativo, del que diéramos difusión en nuestra edición del sábado y que firmaran las edilas de Alianza Nacional Adriana Etchegoimberry y Susana Gásperi, y las frenteamplistas Ana Gabriela Fernández (Casa Grande), Mariana De los Santos (PS) Y Mirta Serena (FLS). Seguramente en los días venideros se podrá profundizar entorno a mucho de lo ocurrido en la sesión de ayer. Lo cierto es que conformando mayorías circunstanciales el FA y Alianza consiguieron los votos necesarios para respaldar ese comunicado en donde las firmantes expresaban "sentirse agraviadas" por el edil Mario Guerra, aplicándose además y según explicó la propia Ana Gabriela Fernández el término de "violencia política". La moción que ingresó como grave y urgente se concretó, pocos minutos antes de comenzar la sesión, y más allá de las situaciones que son conocidas, es inferible que las recientes declaraciones públicas del propio edil Mario Guerra, tuvieron que ver en esa moción. Guerra señaló algunas horas antes de la sesión a los colegas de Radio 41 que no estaba dispuesto a pedir disculpas por entender que en ningún momento se accionar fuera agraviante. "Yo soy como soy, no como ellas quieren que sea. Tendría que pedir disculpas si fuera cinco años a la Junta y no hiciera nada. Ahí tendría que pedir disculpas, y a la gente que me votó" señalaba el cuestionado legislador. Luego aseguraba que las cinco edilas firmantes en conjunto han hecho menos que él en los dos años que lleva esta legislatura, generando además cuestionamientos a la presidente de la Junta Adriana Etchegoimberry de quien dijo que "no aprendió nada del presidente anterior". Lo cierto es que la situación generó debate, desde el sector al que pertenece el edil Guerra, el oficialista "Sumate", se aseguró que se repudia cualquier hecho de agravio o de violencia de cualquier tipo, pero a la vez se recriminó que el tema se tratara personalizando en el propio Guerra, de quien además se reconoce que puede haber cometido errores, pero no se interpretan estos como agraviantes por cuestiones de género. En varias de las intervenciones, los ediles de los dos partidos, sugerían al propio Guerra que pidiera las disculpas del caso, pero en principio, y fiel a lo que había adelantado en radio 41, entendía que no eran necesarias. "Si les tengo que pedir disculpas…pero no creo haberme equivocado", fue lo más cercano que estuvo de disculparse, y eso fue tomado por el oficialismo como un pedido de disculpas, no así por parte de los integrantes del FA y Alianza por San José. El art. 40 El tan mentado Art. 40 de la Ley Orgánica, estuvo una vez más presente en sala, cuando el edil del MPP Germán González, planteó que la presencia de Guerra en Sala violentaba el artículo en cuestión, instancia que humildemente comparte este cronista. Lo cierto que pese a la consulta a la mesa, y cuartos intermedios mediante, nunca llegó a definirse si era reglamentaria la presencia de Guerra en sala- En varios momentos de la discusión, desde lo que podría denominarse la defensa a Guerra, se solicitaba que se explicaran cuáles eran concretamente los momentos, los dichos y las acciones de "agravio", varios se excusaron por entenderlo inoportuno, pero el edil Gonzalez nuevamente detalló algunas de las actitudes que se entienden reprobables del legislador.

La edila Ana Gabriela Fernández, destacó en una de sus alocuciones que "era saludable que la Junta estuviera hablando de este tema, aunque dijo también, que era necesario poner un límite, y que las actitudes eran reiteradas. El Intento de investigadora Desde el "Sumate", llegó entonces una propuesta impulsada por el propio edil Mario Guerra de solicitar la conformación de una comisión pre investigadora, para que esta dirimiera la existencia o no de mérito para conformar una investigadora que analizara las actitudes del edil. La propuesta fracasó, porque se entendió que "se trataba de un movimiento político, tendiente a salvaguardar la imagen del edil, ya que era sabido de antemano que más allá de los agravios, no se encontraría mérito suficiente. El Sumate, retiró la solicitud de pre investigadora, argumentando que en sala se dijo mucho sobre "violencia política" y "actitudes agraviantes", pero que a la hora de pasar a los hechos, las bancadas que respaldaron la moción, no tenían interés de hecho en participar y que conformar una pre investigadora con representantes solamente del "Sumate" carecía de sentido. Finalmente, y muchos minutos después de comenzado el debate sobre el accionar del edil Mario Guerra, con una moción de respaldo de la Junta Departamental, al comunicado público en cuestión, respaldo votado por 17 de los 27 ediles presentes, Guerra pidió disculpas diciendo: "ya que no se conformó esta comisión investigadora, bueno, pido disculpas por los agravios. Primero porque soy hijo de una mujer, segundo porque soy casado con una mujer y tercero porque tengo una hija mujer, así que pido disculpas…". De esa manera terminó la sesión de ayer, que tuvo cosas muy importantes que compartiremos en la edición del próximo jueves.