Bancada femenina rechaza accionar del edil Guerra

Integrantes de la Bancada Femenina de la JDSJ emitieron un comunicado público que rechazan accionar "agraviante" del edil Mario Guerra. Es notoria la ausencia de las firmas de edilas del "SUMATE" Aunque no se trata del primer episodio cuestionable del edil del "Sumate" Mario Guerra, quien accedió a su banca en la Junta Departamental al comienzo del período por la lista 48, habiendo tenido en algunas oportunidades participaciones desafortunadas como por ejemplo "si no les gusta, se compran un chupa-chupa y lo chupan…" o los audios de Whatsapp que enviara al por entonces coordinador del sector y actual Secretario General Andrés Pintaluba, en un grupo en donde se encontraban los integrantes de la comisión permanente con frases insultantes a los ediles del frente amplio y de Alianza, y el posterior pedido de disculpas que fue más agraviante aún, en las últimas horas se ha registrado un nuevo episodio en la particular actuación de Guerra en la Junta- Al parecer convocado por nuestro colega Hugo Robaina en su programa de Radio 41, una vez más el edil tuvo expresiones que molestaron, en este caso particular a las integrantes de la bancada femenina, es decir edilas de las dos bancadas. De hecho, hace ya algunos días, cuando el propio Guerra expondría sobre "las jineteadas" en la sesión del legislativo, las edilas en cuestión abandonaron el recinto, permaneciendo en el hall de la Junta hasta que el tema terminara, ingresando posteriormente. En ese momento, podía entenderse que la ausencia de las representantes obedecería directamente al tema, aunque algunas de ellas ya adelantaban su creciente molestia con el curul. Ante esta situación, en las últimas horas de ayer, la bancada femenina de la Junta Departamental ha emitido un comunicado público en rechazo al accionar del referido legislador. Textualmente el documento señala: "Luego de comentarios suscitados en la prensa en el día 11 de mayo (específicamente en radio CW41) las legisladoras departamentales queremos realizar algunas consideraciones que entendemos necesarias: o Las representantes departamentales venimos trabajando desde el comienzo de la esta legislatura en la Bancada Femenina integrada por titulares y suplentes que deseen hacerlo y representantes de otros partidos políticos que actualmente no integran la Junta Departamental. o La Bancada Femenina ha venido trabajando en los temas que logramos acuerdos y hemos aprendido a colocar cosas de interés común más allá de nuestras diferencias. Actualmente estamos abocadas a un proyecto en concreto. o El trabajo conjunto enriquece las instancias y espacios de discusión. o En más de una oportunidad las expresiones del edil Guerra nos han agraviado como mujeres políticas y han sido expresadas al correspondiente coordinador de grupo. o Asimismo, las expresiones del referido edil no se han interrumpido, llegando a ocasionar situaciones de violencia política hacia las mujeres que estamos en sala. o De manera espontánea, las representantes comenzamos a levantarnos de sala cuando dicho edil presenta mociones o exposiciones en el cuerpo. o Lo antedicho son los motivos por los cuales las edilas se han retirado de sala y no las razones que expuso el periodista de radio 41 en la mañana del 11 de mayo. Consideramos que el respeto, diálogo y confrontación de ideas en un ambiente de sano debate enriquece la calidad del trabajo de la Junta y la democracia en nuestro departamento. Por esta razón manifestamos nuestro rechazo con los hechos ocasionados y con cualquier otra falta de respeto, burla o intolerancia que ocurra en el ámbito del quehacer político de la Junta…", el comunicado es firmado por las edilas Adriana Etchegoimberry y Susana Gásperi del Partido Nacional y por Mirta Serena, Mariana De los Santos y Ana Gabriela Fernández del Frente Amplio. Particularmente la comunicación no es firmada por las representantes del sector que lidera el Intendente José Luis Falero, y que integra el edil Mario Guerra, es decir las edilas: Bettina Cerdeña y Ana Laura Porley pertenecientes a la Lista 50 o Lilián Zerpa, integrante de la lista 404,quienasumiera recientemente como titular tras la designación de Pintaluba como Secretario General de la Junta Departamental.