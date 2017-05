Culmina hoy capacitación en "crianza positiva"

Medio centenar de integrantes de equipos técnicos y personal de CAIF vienen participando La capacitación vía video-conferencia a cargo de un equipo Chileno, llega tras un acuerdo de la ISJ con la Universidad de Montevideo y está destinada al personal de Centros CAIF del departamento Como estaba previsto en la jornada de ayer, en el edificio central de la Intendencia Josefina comenzaron a desarrollarse las instancias de capacitación denominadas "crianza positiva". La actividad que continúa hoy, fue anunciada hace ya algunos días luego de la reunión de Gabinete por el Sub Director de Cultura Dr. Fernando Menéndez y la Sub Directora de Políticas Sociales Celeste Verges. La capacitación está destinada a integrantes de los equipos técnicos y personal de los Centros CAIF de todo el departamento y vienen participando medio centenar de personas de once Centros del departamento. La capacitación se realiza mediante video-conferencia y fue gestionada desde el área de Cultura de la Intendencia con la Universidad de Montevideo. Los responsables de la actividad pertenecen a la fundación chilena "América por la Infancia" y están visitando nuestro país por segunda vez en el año, estando previsto que en el próximo mes de agosto regresen para realizar una profundización de la capacitación. Se procura "extender2 de alguna manera la atención que los niños reciben en los Centros CAIF, por intermedio del accionar de los propios técnicos y el personal de los Centros, llegando a las familias de los niños y niñas, ya que "a veces el tiempo que están los niños en el CAIF es insuficiente para atender problemáticas de fondo. La idea del equipo con experiencia Internacional es involucrar a las familias de los niños logrado que esa atención que se les brinda en los propios Centros, se puede continuar en cada uno de los hogares…"