«Gobierno usa números según su conveniencia» Escrito por -- Novick y la seguridad El líder del Partido de la Gente Edgardo Novick cuestionó la forma en que el Ministerio del Interior maneja las estadísticas de los delitos. El pasado jueves el Centro de Estudios del Partido de la Gente organizó una actividad en la que uno de los temas centrales era la seguridad. La instancia se cumplió en el Espacio Cultural, lugar al que llegó además el líder del sector Edgardo Novick. Precisamente al ser consultado sobre la problemática, expresó que es una de las principales preocupaciones de la población. Con relación a los últimos datos presentados por parte del Ministerio del Interior en cuanto a la baja de algunos delitos, el empresario dijo que esos números no es que no sean reales, sino que son usados de forma conveniente por parte del gobierno. Dijo que los delitos que hoy se anuncian como que han bajado en relación al año pasado, hecho que es real, siguen estando muy por encima de hace diez años atrás. Novick expresó que vivir en Montevideo es muy difícil, pero que además los delitos se han extendido hacia el norte, dado que se ha enviado a muchos reclusos peligrosos a cárceles de esa zona, provocando el traslado de allegados hasta esos lugares. Los números que maneja la cartera, no son los que reflejan la realidad que padecen los uruguayos, sentenció el número uno del Partido de la Gente.

