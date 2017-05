ISJ no tiene prevista instalación de más semáforos Escrito por -- Director confirmó llamado a licitación para actualizar semáforos de la plaza 33, pero no hay previstas nuevas baterías en el departamento. Tampoco se dará un tratamiento particular al planteo de los vecinos del Liceo 2. Tras la realización del Gabinete Departamental en la jornada de ayer, el Director General de Tránsito Marcos Reyes, fue uno de los voceros designados. Tras la pregunta de orden, sobre cuáles fueron los temas analizados, el jerarca señaló: "Resolvimos en el Gabinete la realización de un llamado a licitación para el cambio en su totalidad de las baterías de semáforos que tenemos ubicadas en la Plaza de los 33 Orientales, ya que esas baterías, hasta el día de hoy vienen funcionando con un sistema antiguo que teníamos, con lámparas de filamento de 60 watts, las que mediante el funcionamiento de las 24 horas del semáforo, estamos continuamente cambiando lámparas y vemos reclamos de vecinos en forma permanente (…) a medida que se va quemando una, instantáneamente comienzan a quemarse las demás, por lo que hemos decidido realizar un llamado para pasar a la tecnología led, para que se tengan que realizar menos cambios. También en estos días hemos estado trabajando en la batería de semáforos que están ubicadas en Aparicio Saravia y Rivera, en donde se quemaron la totalidad de las plaquetas del sistema, y en el día de ayer (por el martes) se estaban cambiando, y posteriormente se van a cambiar las de 18 de Julio y Rivera que también se queman con los temporales y el ingreso de humedad a la caja en donde se ubica el control de la batería del semáforo…". Lógicamente que el anuncio es sobre la decisión de realizar un llamado a licitación por lo que manejar tiempos y montos es imposible. De hecho según Reyes, recién en esta jornada comenzarán las definiciones para la confección del pliego licitatorio. Por su parte al ser consultado sobre la posibilidad de disponer personal de la dirección para la organización del transito , fundamentalmente en el centro, durante al menos las jornadas de reparación, Reyes explicó que si el semáforo está apagado, las disposiciones en el tránsito indican que la preferencia la tiene quien llega a la esquina desde la derecha como en cualquier otra esquina, por lo que relativizo el impacto que tendría disponer de recursos humanos para atender los céntricos cruces. Más allá de esto, quienes hemos tenido la posibilidad de observar el caos vehicular que se genera con la ausencia de un semáforo, creeríamos que como en otras cosas la situación no se genera por desconocimiento de la norma, sino por el incumplimiento de esta, lo que sí mejoraría con la presencia inspectiva correspondiente. Además de esto, Reyes descartó que por el momento se esté pensando en la colocación de nuevas baterías de semáforos en el departamento, "por el momento vamos a trabajar en la actualización de las baterías que tenemos en la plaza de los 33, pasarlas a Led, y por ahora es en lo que vamos a trabajar…" Sobre el Liceo 2 Reyes fue consultado además sobre una carta que habrían enviado vecinos y docentes del Liceo número 2 de nuestra ciudad, en la que expresaban su preocupación por las elevadas velocidades que se registran en esa zona, fundamentalmente en moto, solicitando entonces una mayor presencia. Sobre el particular Reyes señaló que: "ese planteo entra dentro de las medidas que venimos coordinando con Jefatura de Policía, para la realización de diferentes operativos, con diferentes días y horarios. Ese tema lo vamos a analizar allí con los operativos. Pero no vamos a tener un inspector las 24 horas en la zona, lo vamos a atender en el marco de los operativos…"señaló Reyes, quien además destacó que el pasado martes se registró un nuevo encuentro de coordinación con las autoridades de Jefatura para definir los operativos que se desarrollarán en la presente semana. Museo Ceredeña Finalmente Reyes anunció que cuando se registre el traslado de las oficinas de la Dirección de Tránsito desde el edifico Marín en donde se encuentran a la infraestructura que se está construyendo en la explanada del Kartódromo Luis Pedro Serra, reinstale en las nuevas oficinas una exposición y museo permanente de los trofeos, las medallas y algunos de los objetos personales de Roberto Cerdeña, y "para nosotros es un orgullo poder contar con ese Museo de este gran deportista del departamento.

Publicidad Google