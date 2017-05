Reinauguran merendero de Delta

En la pasada jornada se reunió el Gabinete Departamental. Tras la reunión el Sub Director de Cultura, Dr. Fernando Menéndez informó sobre las obras de refacción del edificio de la Casa de la Cultura, en lo que no vamos a profundizar ya que fue motivo y contenido de nuestra nota central en la edición del pasado martes. Posteriormente la directora de Políticas Sociales, Carolina Hornes, informó en rueda de prensa que se concretará el próximo 17 de mayo, es decir el próximo miércoles, la "re inauguración" del merendero de Delta El Tigre. Según Hornes se trata de: "un merendero que se convirtió en un Centro Comunitario, que es un lugar de referencia para la comunidad. No solamente va a ser un merendero, sino que también allí van a tener otras actividades los niños, los adolescentes y las familias (…) También reacondicionamos la plaza que está frente al merendero, agregando juegos inclusivos para la comunidad y se creó una comisión de vecinos en apoyo a este merendero, para poder organizar actividades extras, y para poder gestionar todo lo que es este centro para la comunidad…". Merienda extendida La jerarca informó además que: "en el mes de Junio vamos a comenzar con la merienda extendida para todos, no solamente en la ciudad sino en todo el departamento. No solamente es para los niños, sino para toda la familia, para adultos mayores y también hablando de mujeres, ya que hoy en día están concurriendo niños, adultos mayores y madres jefas de familia, a partir de junio, la merienda va a estar abierta para todos...". Según Hornes, solamente en Delta, la atención supera las 100 personas, en el barrio Roberto Mariano concurren entre 70 y 80 personas, dependiendo la época del año y la del mes. En el Barrio Exposición tenemos más de 100 niños más los adultos que concurren. En Playa Pascual tenemos alrededor de 70 niños, ya que a ese merendero no concurren ni adultos mayores ni madres jefas de familia…"