Tema Hipódromo quedó en la nada en la Junta Departamental

Bruno Danzov En la pasada sesión de la Junta Departamental, se incluyeron dos mociones urgentes, la primera tenía que ver con la actividad hípica, y como era esperable, el tema arrojó algún debate, aunque realmente con poca profundidad. Más allá de estar todos (al menos los que participaron del debate) de acuerdo en destacar la importancia social y económica que tiene para la ciudad las carreras del primero de mayo, y que se hace necesario aportar para que se continúe mejorando, el debate claramente presentó dos posiciones. La de la oposición, que solicitaba la conformación de una comisión especial con diferentes cometidos, pero fundamentalmente reeditando lo que fue la exitoso "Comisión de seguimiento y apoyo a las actividades turfísticas, que entre otros integraba con particular énfasis el por entonces edil Dr. Gonzalo Simone. Salvo un fugaz pasaje en la intervención del edil Germán Gonzalez, nadie del cuerpo, incluso algunos ediles que fueron parte de la legislatura anterior, recordaron el rol que cupo a la Junta Departamental, representada por Simone en esa comisión, que permitió entre otras cosas que pudieran desarrollarse más carreras en el año, que adquirió maquinaria y equipamiento para el hipódromo entre otras cosas, pero que no es menor recordar que después de varios años en donde no ocurría, fue justamente con esa comisión organizando, donde comenzaron a registrase superávit en las tradicional carreras, de hecho, esa era la fuente de financiamiento de las restantes actividades del año. Vencido el período, alejado Simone de la Junta Departamental, el tema cayó en el olvido. A nadie más le interesó, hasta que el año pasado la caída de un jockey que aún hoy padece las secuelas de ese accidente, hizo que el tema recobrara importancia. Ningún debate quita que al momento del accidente los organizadores del evento, a saber el Jockey Club no habían previsto la presencia de ambulancia o guardia policial, lo que más allá se está previsto legalmente, es de sentido común. Ahora bien, del tema pretendió seguir hablando tiempo después el edil suplente Wilson Rodríguez, pero la dinámica de la Junta y la falta de voluntad política le permitieron realizar sugerencia de cara a la actividad del 1ro de mayo, sí pudo hablar el lunes, es decir, 8 días después de las carreras, en donde, sin desmerecer la cantidad de personas que participaron, el nivel de recaudación y las instituciones que se beneficiaron con ello, se destacó lamentablemente la muerte de un caballo en plena carrera. El tema regresó a la Junta que por momento fue un pimpón de críticas y defensas al Diputado Bacigalupe, Presidente del Jockey Club. También estuvo presente la contradicción entre el Director de Gestión Ambiental y Salud Yarwynn Silveira y el Intendente por la pertinencia o no de exigir los permisos necesarios. Lo cierto es que los permisos se solicitaron, que el Intendente nos dijo a varios medios a la vez que "la Intendencia coorganizaba", hecho este que pretendió ser desmentido por los ediles oficialistas, que en buena medida pretenden trasladar a la prensa sus desatinos. Finalmente nada ocurrió, todo sigue como está, si comisión, si voluntad y sin acuerdo. Lo demás es "pura cháchara…"