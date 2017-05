Llamado a Sala a Calandria

Todos los ediles de la Junta respaldaron el llamado a Sala al Director de Deportes Miguel Ángel Calandria solicitado por el Frente Amplio. Como segundo asunto urgente planteado en la Junta Departamental, se consideró la solicitud del Frente Amplio de realizar un llamado a sala al Director General de Turismo y Deporte, Miguel Ángel Calandria. El tema siquiera registró debate, sólo una tímida y breve explicación del coordinador del Frente Amplio, Pablo García, fue suficiente para que los ediles nacionalistas que se encontraban en sala alzaran sus manos, hecho que en sí mismo no es curioso, sino fuera porque un rato antes, cuando el propio García pidiera que la Junta le respaldara en un pedido de informe que realizara el año pasado y que no ha encontrado respuesta, los ediles oficialistas pretendieron no apoyar el pedido de informe (ergo respaldar la omisión del Ejecutivo), y hasta que no ingreso a sala el nuevo coordinador del "Sumate" Juan Martín Álvarez, no sabían se levantar o no las manos. Álvarez abaló y todos alzaron sus palmas en respaldo al pedido del edil. El propio García minimizó el hecho, y se excusó de referirse públicamente al tema por el cual realizó el pedido de informe.Ahora bien, regresando al llamado a sala, votado en forma unánime, el coordinador del Frente explicó tras la sesión que lo que pretende la oposición es conocer cuales la planificación y la política deportiva de la administración Falero, que sustenta la gestión de Calandria. "Vemos a un director que entrega medallas en algunos eventos y carreras, pero desconocemos cuales son las políticas que se desarrollan o pretenden desarrollar". García explicó que la gran mayoría de las actividades que en materia deportiva se realizan en San José, son organizadas por los propios competidores y que la Intendencia las apoya. Al carecer de información la bancada del Frente Amplio entiende necesario que concurra el director a presentar su plan de trabajo, dar respuestas a las consultas que se planten y analizar sugerencias.