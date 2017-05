El P.A.D.O es efectivo pero se aplicó tarde

Álvaro Garcé en ciclo Leandro Gómez El Dr. Álvaro Garcé se presentó el martes en el ciclo de charlas 'Leandro Gómez' tratando temas de seguridad pública. Prosiguiendo con el ciclo de charlas organizado por Ediles del Sumate, el martes en la sala de conferencias del Hotel Centro se presentó el Dr. Álvaro Garcé para tratar el tema de la seguridad pública. El ex Comisionado Para el sistema Carcelario resaltó que la seguridad sigue siendo el principal tema de preocupación de los uruguayos y que sigue existiendo una necesidad de cambiar la política que en esta materia se está llevando adelante.

Garcé cuestionó la veracidad de los números presentados hace poco por parte del Ministerio del Interior, preguntándose si los mismos no responden a un corrimiento de los delitos a causa del patrullaje en determinadas zonas, y no realmente a una baja de los mismos.

Al ser consultado al respecto de qué debería cambiarse en materia de políticas de seguridad, Garcé sostuvo que hay que dotar al policía de seguridades jurídicas para poder actuar en determinados casos, sin llegar a un gatillo fácil, aclaró. También aseguró que Uruguay padece de un déficit en cuanto a la eficacia penal en cuanto a la resolución de los delitos, graficando que 'de cada cien delitos denunciados, se procesa a cuatro o cinco personas, por lo que noventa y cinco delitos quedan impunes'. San José:

la problemática de Ciudad del Plata y el PADO tardío El Dr. Álvaro Garcé trabajó por muchos años en el Juzgado Letrado de San José, por lo que dijo conocer perfectamente la realidad del departamento. Atribuyó a la Pasta Base el crecimiento de la delincuencia en el departamento. Identificó sin dudar a Ciudad del Plata como el lugar de mayor problemática por la característica metropolitana del lugar y reclamó que el Ministerio del Interior debe tratarlo como tal en materia de operativos y vigilancia.

En ese sentido reconoció que desde la cartera se esté aplicando el PADO en esa zona, aunque aseguró que tanto éste, como otros tipos de patrullajes establecidos han llegado tarde. Garcé sostuvo que en países similares al nuestro en materia de delincuencia, estos métodos se utilizan hace muchos años y con resultados más efectivos y extendidos en el tiempo.