En horas comenzará la refacción de la Casa de la Cultura

Con cerca de 700 alumnos y 31 docentes, las actividades de la Casa de la Cultura continuarán pese a las obras de refacción que comenzarán en las próximas horas. Bruno Danzov En muchas ocasiones la tarea de informar nos lleva a algunos lugares comunes generando necesarias aunque injustas comparaciones, que generalmente tienen como eje de medida la inversión económica. Así evaluamos el impacto de obras que encaran tanto el Gobierno Departamental como el nacional en cada territorio, pensando livianamente que a mayor cantidad de dinero invertido, mayor es el impacto que se genera en la sociedad en la que vivimos. Esto que para algunos casos es aplicable, muchas veces no lo es tanto. De todas maneras recurrimos, en cada uno de los anuncios de obras a preguntar cuál es el momento de la inversión? En este caso la intención es invitar a ponderar la noticia desde lo social, por eso solicitamos a las autoridades otro tipo de datos que no necesariamente estén vinculados con lo económico.

Realizada esta salvedad, comenzamos destacando que desde finales del año anterior desde la Dirección General de Cultura de la Intendencia se han venido desarrollando los diferentes pasos para concretar la realización de importantes obras en un lugar por demás conocido de la capital josefina, pero que muchas veces, por su volumen, extensión y actividad queda por fuera de nuestra propia agenda informativa. En las próximas horas las tareas de refacción comenzarán a desarrollarse en el edifico de la Casa de la Cultura. La tarea que se ha previsto es la refacción particular de la infraestructura, en techos, humedades, desagües, varios pisos y la necesaria construcción de una mayor cantidad de baterías de baños. Según la información proporcionada por el sub-director de Cultura, Fernando Menéndez Rampa, en el presente año 2017 son 673 las personas entre niños, jóvenes y adultos que concurren a las diferentes actividades de la Casa de la Cultura, tareas que demandan además la presencia de 31 docentes, ergo, sumando participantes, docentes, funcionarios y también los familiares vinculados son más de mil personas las que están directamente vinculadas a esa repartición departamental. Si por alguna fórmula matemática, pudiéramos sumar a lo numérico, las horas de dedicación, instrucción, compromiso que en cada una de las diferentes actividades se registran, lo aritmético quedaría solamente como anécdota. Una gacetilla oficial de la institución destaca textualmente que, es en esa casona construida en el año 1902 y que fuera adquirida en el año 1981 por la Intendencia con la finalidad que hoy tiene, en donde se desarrollan: La Escuela de Arte Escénico, Arte Escénico Niños y Adolescentes. Escuela de Danzas Folklóricas. División Niños, Danzas Folklóricas Nacionales para Adultos. Escuela de Danzas Folklóricas, División Mayores, Escuela de Ballet Clásico, Danzas Latinoamericanas, Curso de Tango de Salón Estilo Oriental, Coro de Niños y de Mayores, Artes Plásticas, Danzas Españolas, Idioma y Danza Vasca y Genealogía. También alberga a "Grupos Sonantes" en convenio con el MEC y la Escuela Universitaria de Música, con cursos de violín, viola, violonchelo, chelo y contrabajo. Ensayan aquí la Banda Departamental de Música y el Ballet Folklórico departamental. Así como diversos grupos independientes de tango y folklore, conformados por ex-alumnos. Dependiente de la Casa de la Cultura funciona el Conservatorio Departamental de Música, con cursos de piano, guitarra y solfeo.

Luego de varios meces de tarea burocrática, en las últimas horas representante de la empresa ganadora de la licitación recorrieron una vez más el edificio, definiendo que las obras comenzarán por la sala 1, prácticamente al ingreso del edificio. Los trabajos se estima que demandarán entre tres y cinco meses, aunque la tarea nos será sencilla no solamente por el factor climático, sino fundamentalmente porque es intención de las autoridades que ninguna de las tareas y cursos que se desarrollan deban parar, por lo que la coordinación es fundamental. Lo cierto es que seguramente, la comunidad vinculada a la Casa de la Cultura, recibirá antes de fin de año los beneficios de esta intervención, de la que ahora sí y luego de ponderar la noticia desde un lugar importante, que es el verdadero impacto social de la obra, informamos que la inversión supera los 4 millones de pesos.