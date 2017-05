Productores destacan anuncio de Vázquez sobre rebaja en la energía para lecheros, pero entienden que es insuficiente Escrito por -- Productores de San José en Cardal En el marco del Consejo de Ministros realizado en Villa Cardal, productores lecheros de San José acompañaron la movilización en la localidad floridense. Desde que se conoció que el Ejecutivo haría el Consejo de Ministros abierto en la localidad de Cardal, los productores de leche de toda la cuenca comenzaron a organizarse para realizar una movilización en reclamo de medidas que permitan alivianar la situación crítica que atraviesa el sector. La iniciativa surgió desde los propios tamberos de la zona de Cardal, los que rápidamente fueron encontrando eco de sus pares de todos los departamentos. La intención era poder plantearle de primera mano al Presidente Tabaré Vázquez la situación angustiosa que vive el sector, mediante una carta que se le entregaría en propia mano. Como no podía ser de otra manera nuestro departamento no estuvo ajeno a la iniciativa por lo que las gremiales lecheras se unieron para emitir un respaldo público a la movilización, a la vez que convocaron a los productores a asistir a Cardal.

Finalmente desde tempranas horas del lunes, un importante número de tamberos comenzó a llegar al lugar, junto al monumento a la vaca para formarse y esperar el arribo del primer mandatario.

Una vez concretado el encuentro, la delegación de tamberos intercambió con Vázquez al tiempo que se le entregó la anunciada carta y el Presidente hizo algunos anuncios. 15% de rebaja en UTE La principal novedad pasó por el anuncio de la rebaja para los productores de un 15% en la tarifa de energía eléctrica como primera medida. Con la promesa de anunciar algunos días más otras de mediano y largo plazo. Las voces de los tamberos no se hicieron esperar. El Presidente de la Asociación Rural de San José, César Zunino quien estuvo presente en Cardal, sostuvo que es una medida de 'bajo impacto' y de muy corto tiempo para los establecimientos, aunque calificó de positiva la instancia, a la espera de lo que vendrá de acuerdo a lo expresado por el Presidente.

Por su parte el Vicepresidente de la ARSJ Juan Ángel Menéndez Bulla recalcó que Vázquez piensa que con los precios internacionales se arregla el problema, algo que no es así. Para el veterano productor, hay que lograruna rebaja real en el costo país, que permita ser competitivos.

