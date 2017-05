Profundidades tangibles del tiempo y del mar Escrito por -- Muestra "Monstruos del mar" Rossana San Martín Cruxên El pasado viernes recorrimos la muestra "Monstros del mar", que es una oportunidad de observar reproducciones de animales de grandes dimensiones, con colores y texturas casi reales. Aparecen los que existieron hace millones de años y algunos que viven ahora en los océanos. Está poblada de sonidos y telones con paisajes donde pudieron vivir esas especies. Esos "monstruos" se mueven (colas, fauces), y nos cautivan. Es una exposición didáctica, con paneles informativos que explicitan nombre, características, hábitat y época de cada criatura. Es la misma que se hizo en el Parque Roosevelt. Entrevistamos a la productora de esta muestra, Graciela De León, (*)

Puede visitarse en nuestra ciudad, en calle Ciganda, entre Ituzaingó y Artigas. Abierta para grupos escolares y liceales: De 8.30h hasta las 20.30h. Horario para todo público: De lunes a viernes, de 15.30 h a 20.30 h. Sábados, domingos y feriados: De 11.30h a 21 h. Entradas: Niños: $130. El docente que acompaña a cada niño no paga. Público en general: $250. Hasta el 18 de mayo. No se la pierda. Texturas, colores y sonidos en animales que parecen vivos _ Este lugar de grandes dimensiones, ha sido dividido en distintas escenas, a través de telones que dan el efecto sorpresa, de encontrar algo nuevo en cada una.

_ Aquí parece que estuviéramos en el fondo del mar. Escuchamos "sus" sonidos. Hay aquí muchos animales acuáticos que han habitado o habitan las aguas desde la Prehistoria, hasta nuestros días.

Estos animales "se mueven". ¿De qué material están hechos?

_ Debajo de cada uno hay una consola con un motor, que permite ese movimiento. Está recubierta con un material que simula una roca. Al lado de cada animal hay también una detallada placa descriptiva con sus principales características. Los animales están hechos de un material gomoso al que se le dio la textura y color adecuados a cada especie.

_ Tienen mucha similitud con los "reales".

_ Me dijo un científico que había estado en Nueva York, que nunca vio ninguno recreado con esta minuciosidad. Esta muestra ya se realizó en el Parque Roosevelt. Se llama "Sea monsters" en inglés, pero en español la denominamos "Monstruos del mar". Es divertida, entretenida, didáctica. En las fichas de cada animal se puede saber dónde vivían, de qué se alimentaban… Hay animales muy curiosos, porque se ha encontrado en ellos crías dentro de sus vientres. A pesar de los millones de años de algunos, se pudo saber que eran como las ballenas actuales.

_ ¿Y los sonidos?

_ Son grabaciones de los sonidos reales que emiten los animales que viven hoy. Los sonidos de los animales que hoy están extintos, son los que se han imaginado los oceanógrafos, los paleontólogos y los arqueólogos, de acuerdo al tamaño y morfología que tuvieron. El Purusaurus y su temible mordedura _ Estamos junto a una suerte de cocodrilo gigante…

_Este es un Purusaurus. Vivió en las zonas selváticas de Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, en las que había acuíferos y humedales. Tenía una mordedura tres veces más aplastante que la del Tyrannosaurus Rex, ya que era de 7.000 kg. Es como si te cayeran encima dos contenedores.

_ A su lado está el cocodrilo que existe actualmente, de una morfología muy similar al Purusaurus, lo que facilita la comparación.

_ La diferencia entre ellos es el tamaño, porque son casi iguales. En el cocodrilo puedes percibir "cómo respira" el animal, porque el vientre se hincha y deshincha. Mueve la cabeza y la cola…

_¿Dónde se hicieron?

_ La parte robotizada interna de cada animal y su consola correspondiente, fueron hechos en Estados Unidos. La consola permite que se controlen los sonidos y el movimiento. "Cada piel" (de asombrosa similitud con la realidad), y los telones, fueron elaborados en China. Los más peligrosos y los inofensivos _ Los coloridos telones recrean paisajes del fondo del mar o de los acuíferos.

Siguiendo el recorrido, está el tiburón-ballena actual.

_ El tiburón- ballena mide hasta 14 metros. Su boca tiene metro y medio de ancho, pero no tiene dientes. Se alimenta de plancton, pequeños huevos de otros animales y peces de pocas dimensiones. Ingiere agua, filtra los alimentos que están en ella y expulsa el agua.

_ Hay unos que parecen delfines, pero tienen muchos dientes.

_ Son animales que se extinguieron hace millones de años y eran muy agresivos. Tenían una dentadura muy afilada y "picos" muy largos. Podían cazar cualquier presa.

_ Están "acompañados" por el Ophtalmosaurus.

_ Sí. Sus ojos eran muy grandes y estaban rodeados de una fuerte estructura ósea. Eso le permitía sumergirse a gran profundidad, sin que se dañaran sus ojos. Así cazaba sin ser visto en la oscuridad y en las profundidades.

Sería bueno que cada visitante de la muestra se detenga a leer, para poder aprender sobre lo que está viendo.

_ Este es el Livyatan.

_ Es una especie de ballena, pero se alimentaba de las ballenas y es un animal que ya está extinto.

_ Y este Pliosaurus, del Jurásico Superior, era temible también.

_ Era el depredador X, porque fue el único capaz de comer dinosaurios.

_ Las amonitas gigantes son muy lindas…

_ Han sido encontradas prácticamente en todas las aguas del mundo. Llegaron a medir 2 metros y tenían una gran dureza en su caparazón. Una exposición aplaudida en otros países _ ¿Han visitado la muestra escuelas u otras instituciones educativas?

_ Las escuelas que han venido se han llevado entretenimiento, conocimiento y un recuerdo impresionante. Entregamos folletos didácticos, que también tienen juegos y acertijos.

Siempre le digo a la gente: visiten lo que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad. Viajamos al exterior y recorremos museos, pero no todo lo maravilloso que podemos encontrar acá. En Europa gastamos seis o siete mil dólares para visitar museos u otros lugares durante horas.

_ El traslado y el montaje de todo lo que compone esta muestra es muy costoso…

_ Se trasladaron nueve contenedores. Dos de Singapur, del Museo Científico donde se exhibió durante un año. Siete contenedores se trasladaron desde Guayaquil, que fue el otro lugar de Latinoamérica que recibió esta exposición además de Uruguay. Se divide en dos sets. Una parte se irá para Tailandia y otra, para Tecnópolis (Buenos Aires). San José tiene ahora el privilegio de contar con esta increíble exhibición, con un precio muy accesible. (*) Graciela De León, ha sido la productora que ha logrado traer a cantantes y otros artistas de renombre internacional, y "Fantasy On Ice y la Reina del Hielo" a San José en el año 2016.

