ADEOM no participó de la reunión del Plenario local Escrito por -- Repercusiones del 1 de Mayo Tras el malestar por la última parte de la proclama leída en el acto por el Día de los Trabajadores, el sindicato de ADEOM no participó del Plenario. Los empleados del Gobierno Departamental decidieron no asistir a la reunión semanal del Plenario San José del PIT-CNT, donde eran esperados para tratar la diferencia surgida en el último acto por el 1 de Mayo. Como se recordará el gremio de los municipales se había desmarcado de la última parte del discurso catalogado como 'de corte político partidario'. En directiva se manejó la posibilidad de abandonar el Plenario, aunque las posiciones están divididas al respecto. En tal sentido se encuentran gestionando una instancia a nivel de la central sindical en el marco de la Federación Nacional de Municipales. De acuerdo al Presidente de ADEOM San José, Hugo Martínez, la semana próxima el gremio tomará una postura definitiva ante esta situación.

