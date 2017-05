Padre acampa y realiza huelga de hambre frente al Juzgado

Fue denunciado por violencia doméstica y no le permiten ver a su hija El joven Jorge Larrea viene realizando una huelga de hambre frente al Juzgado Letrado de San José reclamando ver a su hija. Denunciado por violencia doméstica, cuestión que niega, han pasado casi 140 días de esa situación, y no ha tenido respuestas.

En diálogo con los medios, dónde se encontraba Visión Ciudadana, Larrea decía " yo recibí una denuncia de la madre de mi hija sobre violencia doméstica, y hace cerca de 140 días que no se me permite acercarme a ella. La madre dice que yo ingresaba a prepo cuando se iba su nuevo compañero, pero yo vivía ahí en Raigón con ellos e incluso tengo certificado de residencia.

Yo pido que me busquen una solución y me dejan verla, e incluso que le permitan a ella expresarse también. Yo me he presentado en varios ámbitos y nadie me informa nada. En Defensoría de Oficio aquí en San José nadie ha visto el Oficio. He ido al Juzgado de Rodríguez, a Violencia Doméstica, pero no ha hay audiencia fijada. Me ha defendido la Abogada del MIDES hasta ahora, pero no me han tratado bien en la Justicia.

Quiero resolver esto, para luego salir a buscar trabajo y encaminar nuevamente mi vida. De acá enfrente, el Juzgado me vinieron solo a preguntar, pero nadie hace nada.

El 27 de marzo el Oficio fue del fiscal al Juez, se la pasan de uno a otro, pero no hay soluciones. Quiero que se respeten mis derechos y los de mi hija también. No hay pruebas en las denuncias de la madre de mi hija. Pedí un psicólogo para ver en que situación está mi hija, pero pienso que no va a querer verme ahora porque le están tirando fichas por parte de su madre. Pido que se preocupen por la situación de ella también. Pero yo voy a seguir hasta el final buscando poder salir con mi hija a conversar, pasear, darle un beso, lo que quisiera cualquier padre" concluyó Larrea que sigue instalado frente al Juzgado en Calle Treinta y Tres esperando soluciones.