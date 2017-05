Alianza analiza técnicamente próxima rendición de cuentas Escrito por -- El sector realizó varios pedidos de informes y estudiará el rumbo de la gestión, no descartando eventualmente realizar una propuesta de modificación presupuestal En las últimas horas desde la Secretaría del Senador Carlos Daniel Camy, se ha emitido un comunicado de prensa, dando cuenta que el líder de Alianza por San José "conformo un grupo de técnicos -compuesto por cinco Contadores - para que trabaje en el asesoramiento a los Ediles de Alianza Nacional, en el tratamiento de la próxima Rendición de Cuentas del Gobierno Departamental. El mismo es coordinado por el Cr. Claudio Parodi. Al mismo tiempo, será ámbito de consulta y análisis en referencia a la posibilidad de sugerir al Ejecutivo Departamental propuestas de Modificación presupuestal". Como se recordará, en varias oportunidades, pero fundamentalmente haciendo referencia a las diferencias internas que se habían manifestado mayormente en la Junta Departamental, incluso cuando un edil del "Sumate", Ángelo Panzardi, recriminó a la edila Aliancista Susana Gásperi por la realización de un pedido de informe sobre la tasa de alumbrado, o el episodio de los audios de Whatsapp del edil Mario Guerra insultando a ediles del Frente Amplio y del sector de Camy, en esas oportunidades el Legislador nacionalista había bajado el perfil a esas situaciones, señalando que lejos de preocuparse por temas menores, los ediles y los partidos políticos debían prepararse para el análisis de la rendición de cuentas del Ejecutivo, como instancia de evaluación y de propuesta, por lo que esos eran los temas en donde se iba a priorizar el accionar del sector. El comunicado además informa que: "la Bancada de Ediles del sector ha planteado algunos pedidos de informes en los últimos días, referidos a la Gestión y Control de Compras en la Intendencia y el Proyecto de Escuela de Gobernanza. Al mismo tiempo se proyectan dos nuevos pedidos de informes, y se espera particularmente la respuesta del pedido de informes referido a la situación financiera solicitado el pasado año". Ediles del sector consultados, señalaron a Visión Ciudadana, que hay particular atención a estas respuestas, para tener "toda la información" y para no sólo analizar la marcha de la gestión, sino fundamentalmente analizar la eventualidad de presentar propuestas de modificación presupuestal para corregir aquellos rumbos en donde se considere necesario. Camy reunió el pasado mes a la Agrupación Departamental de Gobierno de Alianza y solicitó a los Ediles "un fuerte compromiso " de trabajo en los temas que " son importantes para la gente". Para ello promovió la conformación del " apoyo técnico que permita analizar adecuadamente las instancias de orden presupuestal que pasan por la Junta Departamental".

