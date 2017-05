Galli: «para el BPS las controversias por el Consulado ya no existen» Escrito por -- La Colonia de Vacaciones cumplió 50 años con presencia de diferentes autoridades En la jornada del jueves, la Colonia de Vacaciones de Raigón cumplió sus primeros 50 años, motivo por el cual se realizó una importante actividad que contó con la presencia entre otros, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, el directorio en pleno del Banco de Previsión Social y otras autoridades. La Colonia de Vacaciones de Raigón se ha transformado en uno de los principales puntos turísticos del departamento. Más allá del festejo, la oportunidad fue propicia para consultar al Presidente del BPS, Heber Galli sobre otros temas vinculados al accionar de la institución y a nuestro departamento, como por ejemplo el tema del "Consulado de Cerro Ñato y el destino del edificio del BPS sobre calle Colón. Al respecto Galli aseguró: "esto ya ha sido resuelto hace pocos meses, concretamente en el mes de diciembre. Efectivamente existieron controversias, pero esas controversias ya no existen. Hemos hecho un acuerdo con el MEC, la ANEP y con quienes ocupan el local (Sociedad Anónima), allí se va a instalar un Centro MEC ampliado, van a seguir funcionando las diferentes organizaciones que se nuclean en el Consulado, y parte del terreno, nos fue solicitado por parte de la ANEP, para construir un salón multiuso y un gimnasio en el fondo, eso ya lo hemos concretado, de manera que para nosotros es una discusión superada…". Galli recordó que en su momento, el año pasado, se reunió con la comisión de Derechos Humanos y Educación de la Junta Departamental, en donde, dijo: "allí le planteamos cuál era el proyecto para ese local, y obtuvimos el acuerdo, porque nuestra idea y concepto es darle cabida y participación a todas las expresiones que haya. Conocemos que la ANEP y el Consejo de Educación Técnico Profesional, tiene otros proyectos para el departamento de San José, más la ampliación del local nuestro al que hacíamos mención…" La actualidad de la Colonia La Directora de la Colonia Mariana Campelo detalló las actividades que se realizan en el centro, destacando que son más de 12000 visitantes al año que se reciben en el establecimiento. Concretamente dijo: "La Colonia en esta etapa de Colonia de Vacaciones, por lo que atendemos varios programas. Uno de ellos es el de adultos mayores, que concurren de lunes a viernes, siendo jubilados de BPS de todo el país. Hay grupos de personas con discapacidad que también nos visitan de lunes a viernes. Por Intermedio del convenio con el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) recibimos a escolares de todo el país, durante el año lectivo. Hay un campamento estable de primaria integrado por director y un grupo de maestros que son estables en el campamento y con quienes se llevan a cabo esas estadías con una total integración con los grupos de adultos mayores que están durante la semana. Es muy linda la integración intergeneracional que se lleva a cabo acá, y un disfrute para todos (…) También tenemos convenios con Secundaria y CETP, lo que era UTU y recibimos alumnos de liceos y escuelas técnicas durante los fines de semana. Consultada sobre la concurrencia habitual a las instalaciones dijo que aproximadamente hay unas 200 personas semanalmente y que el año pasado se alcanzaron más de 12.000 visitas en la Colonia. El Ministro de Trabajado y Seguridad Social, Ernesto Murro, destacó en San José, que el año pasado en el segundo semestre, funcionaron 118 grupos en el consejo de salario, de los cuales en 112 se logró un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Se trata de un 95% lo que es en sí mismo un dato muy positivo. "Ahora retroactivo enero han funcionado 21 grupos, que están terminado en estos días, casi todos, resolviendo retroactivamente al mes de enero pasado, la mayoría ya ha resuelto, está pendiente de los grupos importantes el de la industria frigorífica, que en estas horas está discutiendo una posible fórmula de acuerdo y para el resto del año tenemos poco. Este va a ser un año donde hay poca actividad a nivel de consejos de salarios, pero de múltiples actividades en otros sectores del Ministerio, y sí nos vamos a preparar con mucha fuerza y profesionalidad para el año 2018 porque es cuando tendremos nuevamente una ronda muy intensa con muchos grupos funcionando, lo que generará un intenso trabajo. Consultado sobre las expectativas que las rondas del próximo año generan en el Ministerio destacó Murro, que se espera que se pueda mantener el nivel de acuerdo: "esperamos que si, porque con las complejidades que tuvimos el año pasado, lo resolvimos con un 95% de acuerdo, y ese es un dato muy alentador de lo que puede ocurrir en el 2018. Gestión colectiva Ministro Murro señaló que el centro es el principal punto turístico del departamento y que en estos cincuenta años se ha desarrollado, se ha ampliado y se ha mejorado. "Acá viene gente muy diversa de todo el país, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, y los servicios se están mejorando corianamente. Creo que es un muy buen ejemplo de gestión colectiva, porque esto no es sólo responsabilidad del BPS, sino también de Primaria, Secundaria, UTU las empresa privadas…".

Publicidad Google