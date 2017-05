Baños alternativos y obras en la terminal Escrito por -- ISJ abre licitación para ampliación de baños en la terminal y contratará un contenedor con varias baterías sanitarias durante el tiempo de obra. En la jornada de ayer, luego de la reunión del gabinete, los directores de Tránsito y de Gestión Ambiental informaron la resolución adoptada por el Ejecutivo de intervenir en la terminal de ómnibus de la capital. Si bien es verdad que el propio Reyes, días atrás en la Junta Departamental había adelantado esta información en Sala, dando respuesta a un planteo realizado por el Edil Gonzalo Jara (FA), en el acuerdo de ayer, se concretó el anuncio. En primera instancia Marcos Reyes, informó que: "resolvimos hoy realizar el llamado a licitación para reformar en su totalidad los baños de la terminal de San José, el que saldrá en pocas horas, y a la vez estamos contratando un contenedor que contiene baños, que se instalarán es la zona, clausurando los existentes. Esperamos que en los próximos meses se comiencen las obras y queden prontos. Además resolvimos cambiar la totalidad de las sillas que están allí instaladas, por lo que se estarán adquiriendo 50 sillas nuevas para poder brindar un mejor servicio…". Reyes adelantó que se trata de un comienzo de los cambios que se pretenden instrumentar, pero a la vez informó que una posible ampliación que se había manejado en algún momento "quedó pendiente…". Los baños se ampliarán y se construirán baños accesibles para personas con capacidades diferentes, tanto en el de damas como en el de caballeros. "Vamos a comenzar con los baños y el mobiliario, y el proyecto de ampliación continúa en arquitectura en donde se está elaborando un estudio técnico…". Se entiende por parte de las autoridades que la construcción de los nuevos baños demandarán unos cuatro o cinco meses…". Por su parte el Director de Gestión Ambiental y Salud, Yarwynn Silveira, explicó que: "en la resolución que se ha tomado el día de hoy, es para modificar la realidad que los vecinos y los periodistas han expresado, y por eso mientras se concrete la obra, vamos a instalar esos baños portátiles, en donde además se aplicará una guardia de seguridad que garantice el buen uso de las instalaciones (…) le pedimos además a la población y a los concesionarios, la mayor colaboración, en el buen uso de estas instalaciones, pero la Administración se va a hacer cargo tanto del mantenimiento como de la vigilancia del lugar…" Por el momento no se ha determinado concretamente en donde se instalarán los contenedores-baños, ya que se está estudiando el estado de las instalaciones sanitarias, ya que va conectado al saneamiento. Silveira, explicó que en un amplia horario, de entre las 8 y las 23 horas, habrá servicio de limpieza y de vigilancia en las provisorias instalaciones, servicio que seguramente se trasladará una vez concluida la obra dentro del edificio principal de la terminal. No está previsto cambiar la terminal Finalmente y consultado concretamente Reyes sobre la posibilidad de trasladar la terminal hacia otro punto de la ciudad, señaló que "más allá que el tema está incorporado en el nuevo plan de ordenamiento Territorial de San José, "por el momento la terminal va a quedar donde está, por eso se ha resuelto la ampliación de los baños y comenzar a trabajar en esta ubicación (...) No nos hemos planteado mover la terminal ni en este año ni en el que viene, nosotros creemos que tiene que tener un cambio, mejorando el servicio desde todo punto de vista, y es ese camino el que comienza con estas obras…"

