Comienzo de podas en San José

Bares informó que en pocos días más comenzará a desarrollarse la poda en diferentes puntos de la ciudad. La tarea, adelantó permitirá mejorar el desempeño del alumbrado público. El Director de Espacios Públicos de la Intendencia, Gustavo Bares, informó tras la realización del Gabinete de ayer, que "se aprobó el comienzo de la poda, adjudicándose la tarea a una empresa de Ciudad del Plata, y que en las próximas horas técnicos de la Intendencia y de la empresa se pondrán en contacto para comenzar las tareas. Se ha estipulado que los trabajos se lleven adelante por zonas, siendo la zona uno, la zona del centro de la ciudad capital. Posteriormente vamos a realizar la zona de las palmeras en las Avenidas principales, y luego comenzaremos con las diferentes zonas en los barrios. En cuanto a los plazos, Bares, destacó que el tema fue aprobado, pero "depende un poco de la propia empresa, luego de ser notificada, habrán dos días de recorridas para coordinar en cada lugar (…) la idea este año es, realizar poda de conducción pero sí, similar a la de años anteriores, en donde eliminamos ramas que van hacia las casas, pero también teniendo en cuenta lo del alumbrado, tratando de generar un corredor, en donde el alumbrado quede por debajo de los árboles, para que no se genere sobra. Eso nos va a permitir además a nosotros terminar el relevamiento que estamos haciendo en los barrios y cambiando a luminarias 360, en donde adelanto en algunos lugares tendremos que colocar nuevas postaciones …" Bares adelantó que aunque depende de las condiciones climáticas, se estima que la totalidad de la poda pueda terminarse en el mes de julio…" Recambio led La oportunidad fue propicia para consultar al jerarca sobre las tareas de recambio de luminarias led en el departamento. Bares señaló que: "se está haciendo el recambio de 360 en los lugares que habíamos detectado eran conflictivos. Estamos con un llamado para la compra de 400 columnas para postaciones nuevas, los equipos para esas columnas ya está en San José, y en los próximos días estarán llegando las luminarias para los demás centros poblados, habiendo definido en el Gabinete de hoy (por ayer), que Rafael Peraza será el primero de esos centros poblados…". En Ciudad del Plata estamos comenzando a colocar las columnas en las zonas en donde no hay alumbrado público, se está avanzando. Luego llegará el tendido de líneas y la colocación de los artefactos. Aves en la plaza Otro tema que fuera consultado al Director de Espacios Públicos, fue el de los "tordos de la plaza, y que avances ha habido para su control. Bares informó que se han realizado contactos con diferentes empresas pero "todo lo que nos han aportado, ronda en torno al alejamiento de las aves de la plaza, lo que no garantiza que se vayan de la ciudad…" Concretamente según Bares se está a la espera de una empresa puntual que estaría realizando algunas pruebas, tanto con ultrasonido como con un producto repelente que habría que aplicar en el follaje de los árboles. En ambos casos, la mayor preocupación de las autoridades es que no genere ningún tipo de perjuicio a la población. Explicó que "los equipos de ultrasonido, cubrirían unos 500 metros cuadrados", y el sistema de fumigación de repelentes se está consultado al MSP para confirmar que el producto no sea nocivo a la población. Bares señaló que una vez que la empresa consiga la autorización del ingreso al país del producto y su utilización se podrán realizar las pruebas. "lo mismo con el ultrasonido, queremos que nos garanticen que las mascotas de los vecinos que bien cerca de la plaza 33 no tendrán ninguna reacción adversa…"