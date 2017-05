Plenario cuestionó duramente al Intendente el 1ro de Mayo

Tras la crítica proclama ADEOM se desmarcó de las críticas y Falero dijo que fueron dos actos en uno, uno proponiendo soluciones y el otro visiblemente político El pasado lunes 1ro de Mayo, se realizó el acto central en la Plaza Independencia de nuestra ciudad, unas 600 personas concurrieron a la movilización organizada por el Plenario San José del PIT-CNT. Como habíamos informado, con anterioridad a instancias de una conferencia previa realizada por los trabajadores, se trataba de un único acto a nivel departamental, por lo que se había dispuesto el traslado de trabajadores desde diferentes puntos del departamento, pese a lo cual, el plenario también invitaba al acto que se realizaba en Libertad en horas de la tarde, por entender que esa actividad se ha venido desarrollando ininterrumpidamente desde la recuperación democrática a la fecha. Como ocurrió el año pasado, el Intendente José Luis Falero, acompañado por el Director de Descentralización y algunos ediles nacionalistas, siguió atentamente las diferentes oratorias del acto. Sobre el final, la última proclama, leída por el dirigente de la UNTMRA Ignacio Guerrero fue muy crítica con el jefe comunal, a quien se refería en todo momento como "el Empresario-Intendente", y que la gestión excluía a "los hijos del pueblo", cuestionando las "zonas olvidadas" en el departamento. Lo acusó de realizar "algunas obras en los balnearios para hacer un poco de marketing", pero recordó que "hay caminos de tierra, sin bituminizar, sin veredas…" Destacó también que cuando llegan las inundaciones "las pagan los que menos tienen, los excluidos, los que no son de su talla, Sr. Empresario-Intendente…". Criticó los ingresos "a dedo" reclamando concursos para que se pueda "incluir a los hijos del pueblo, sin color de banderas…". Además reclamo algunas obras que han sido prometidas pero que no se han concretado, como las terminales en Delta El Tigre y Villa Olímpica, o el techado de la piscina de Libertad. La ausencia de los 500 contenedores en Ciudad del Plata pese a la promesa electoral, y por supuesto que también se refirió a la tasa de alumbrado público: "Pagamos impuestos pero vaya contradicción, nos cobran la tasa de alumbrado pero tenemos barrios a oscuras, sin un solo faro…". El dirigente apuntó más a Falero, de quien dijo que: "¿Está recaudando para su cuenta bancaria o para su campaña electoral? Claro, como no va a estar recaudando si sigue comprando el poder regalando migajas para conseguir votos a través del chantaje y la manipulación. No se equivoque señor Intendente, los pueblos no son empresas". Respuesta inmediata Como señalamos, por segundo año consecutivo el Intendente Falero, concurrió al acto de la central sindical josefina, consultado sobre las acusaciones del Plenario el Intendente dijo que hubo claramente dos actos en la misma jornada. "Han sido muy productivas varias de las proclamas, en donde se sigue trabajando en búsqueda de encontrar una realidad que nos permita mejorar una sociedad. Hemos visto claramente dos actos diferentes. Uno que tiene que ver con el trabajador, con el día que hoy se festeja, y otro que tiene un matiz que tiene parte del PIT-CNT que sin duda alguna, la vinculación política, claramente está establecida en el día de hoy, nosotros lo respetamos pero no lo compartimos…", entonces señaló "hemos visto algunos mensajes interesantes del SUNCA de los transportistas, en donde han ofrecido reuniones de trabajo en conjunto para ayudar en la temática de tránsito, y en todo lo que sea coordinar esfuerzos siempre nos han encontrado. Después el desconocimiento que hay a la tarea que se hace, y también del compromiso que asumió el Gobierno Nacional, con los ciudadanos de este departamento. Se habla del techado de la piscina de Libertad cuando es un tema del Gobierno Nacional, y se lo quieren cargar al Gobierno Departamental. Se habla de la necesidad de viviendas para las inundaciones, cuando sabemos que el responsable es el Ministerio de Vivienda. Se habla de los contenedores (para CDP) cuando estamos en la vía de ejecución presupuestal, pero no se habla del Saneamiento que ha prometido el Dr. Vázquez hace 15 años. Hay sin duda dos actos, uno productivo y el otro político…» ADEOM se desmarcó Durante el acto, estaban representados los trabajadores municipales, y esa parte del acto y su proclamo generó molestias a dirigentes y afiliados. Tanto así que en la noche del martes la Dirección de ADEOM emitió un comunicado desmarcándose del referido discurso. "El discurso realizado el día 1º de mayo, Día de los Trabajadores, por el Señor Ignacio Guerrero, integrante del Plenario San José, no refleja las inquietudes que tenemos como gremio", destacando además que a entender de ese colectivo que tiene 700 afiliados el discurso fue: "cargado de contenido político partidario", y que a juicio de esa gremial el 1ro de Mayo debe ser un día de: "reivindicaciones salariales, desempleo, salud, vivienda, jubilación, condiciones de trabajo, etc". Paralelamente en vicepresidente de ADEOM señaló que la dirigencia participará de una instancia de diálogo que se realizará en la jornada de hoy, organizada por el Plenario, aunque también señaló que dentro del gremio de los municipales, hay afiliados que entienden que deben retirarse del Plenario.