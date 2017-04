Rossi relativizó problemas de dragado en Cufré

El Ministro calificó de "mamarracho" el amarre construido y adelantó que el MTOP analiza obras complementarias luego de remoción parcial del espigón En la tarde de ayer, algo más tarde de lo que estaba previsto y con una notoria disfonía llegó a San José, el Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, quien particularmente concurrió a la inauguración del Gimnasio del Club Atlético Central, institución deportiva que además celebraba ayer sus 108 años. Pese a esta situación, dio respuesta a diferentes planteos de los medios de comunicación presentes en el lugar. En primera instancia señaló que "este tipo de obras son muy importantes desde el punto de vista deportivo, pero fundamentalmente desde el punto de vista social. Hace mucho que las directivas han estado trabajando por lograr este objetivo y cuando se concreta es momento de festejo…" Destacó que más allá de su presencia, que es lógica por la existencia del convenio, además acercó un saludo del Presidente de la República que "tiene una relación con esta institución desde hace mucho tiempo…"

En realidad, más allá del motivo de su presencia, la oportunidad era propicia para consultarle sobre algunos temas vinculados al departamento. La escollera En primera instancia y consultado sobre la supuesta "mesa de diálogo" para analizar la situación del retiro de la Escollera, en donde además, había trascendido que el Intendente Falero, le plantearía al jerarca la preocupación de los vecinos, por lo que entienden son problemas en la navegabilidad del arroyo, generados por las obras de retiro parcial del espigón señaló: "diálogo hemos tenido desde hace muchos años, y vamos a tener siempre (…) pero lo que hay también son definiciones que están tomadas. Algunas por parte del Ministerio de Transporte y otras por parte de la Justicia, en ese sentido, hay momentos para dialogar y momentos para concretar, para cumplir con las obligaciones y estamos haciéndolo. El proceso se está desarrollando, no sólo con normalidad sino de forma que nos tiene satisfecho. Se están analizando además una serie de obras complementarias que van a ayudar para fortalecer la zona (…) consultado por cuáles serían esas obras alternativas, señaló: "hemos dicho de trabajar para el mejoramiento de ese mamarracho que hicieron como terminal o amarradero y que con algunas modificaciones podemos convertirlo realmente en un amarradero, hablamos de obras de ese tipo…" Paralelamente señaló Rossi, en contraposición con lo que han señalado en forma reiterada los vecinos del balneario, que "la realidad ha demostrado que la profundidad ha sido suficiente para poder operar durante todos estos días, tanto los pesqueros como algún velero que ha podido colarse al cauce del arroyo lo que es una señal positiva…". Sobre los hechos denunciados por los vecinos de embarcaciones que han encallado, señaló: "es la realidad de todos los amarres, de todos los arroyos de todo el país, y eso no se resuelve realizando una obra que perjudica la costa, sino realizando los trabajos que permitan abrir el cauce del arroyo…" sobre las posibilidades del dragado dijo: "el dragado cuando corresponda dragarlo, pero siempre hay una relación entre el beneficio y la inversión. El dragado tiene un costo y no se puede estar dragando solamente para la satisfacción de una persona…" Doble vía de Ruta 3 El Senador Car5los Daniel Camy, ya había adelantado en diferentes medios de nuestro departamento los avances que tiene el proyecto de doble vía de la ruta 3. Más allá de esto, el propio Ministro, consultado señaló: "ya se presentó el proyecto, en su segunda etapa, y vamos a realizar el llamado a licitación, antes del mes de julio (…). Recordó que el sistema es el de la PPP (Participación Público Privada), por lo que "la empresa ha llevado adelante todos los trabajos preparatorios, pero después para confirmar la adjudicación hay que hacer el llamado. Esa empresa, parte con "puntos a favor", pero igual hay que pasar por el concurso público. Y eso podría concretarse en la primera mitad de este año…". Sobre los plazos que maneja el Ministerio señaló: "sobre estos mecanismos de PPP, aprendimos que aparte del trámite habitual del proyecto tiene una parte que es entre la empresa adjudicataria y los organismos de financiamiento. En el caso de la ruta 21 y 24 esta parte del financiamiento nos llevó un año (…) así que tengo que ser prudente porque más allá de aprender, estos procesos han sido muy lentos y no me animaría a poner una fecha de comienzo (…) finalizado este período de Gobierno la obra estará muy avanzada…"