Rodríguez pide que se intime al Jockey Club a cumplir con la normativa

Carreras del 1ro de Mayo La actividad hípica en San José, no ha estado exenta desde hace un buen tiempo de varias debates complejos, que además generaron repercusiones políticas. Se recordará la conformación en la legislatura anterior de la Comisión de Apoyo y Seguimiento al Turf, que se conformó y que tuvo trascendente protagonismo, en varias oportunidades, fundamentalmente en la organización de las actividades a desarrollarse justamente los días 1ro de Mayo, en donde la tradicional fiesta hípica genera importantes dividendos. Fue justamente con la observancia activa de esta comisión, en donde "las carreras del 1ro de Mayo, no sólo tuvieron un mayor brillo, sino además en donde lo recaudado por la actividad fue mayor, dando varias veces superávit. Pese a sus buenos resultados, esa comisión no ha sido convocada nuevamente, desde que cambió la Legislatura en la Junta departamental, seguramente porque su principal impulsor, fue el ex edil nacionalista Gonzalo Simone, y este ya no integra el cuerpo. De hecho en lo que va de este período temas vinculados al Hipódromo de San José, han llegado nuevamente a la Junta, en donde como se recordará, hace algunos meses, durante la realización de carreras organizadas por el Jockey Club, un Jockey sufrió un accidente, y la organización del evento, no había previsto la presencia de asistencia médica o de efectivos policiales para la realización de la actividad. El asunto fue presentado por el edil suplente del Frente Amplio, Wilson Rodríguez. En las últimas horas el curul volvió a asumir protagonismo en el tema, al enviar a la propia Junta Departamental, su intención que el Legislativo intime a la entidad turfística para que esta solicite todas las habilitaciones necesarias para la organización de las carreras el próximo 1ro de mayo. Textualmente el documento remitido señala: "El pasado mes de Enero, a solicitud de quien suscribe se aprobó el pasaje a varias comisiones de la Junta de la situación que vive el Hipódromo. Las actividades del Hipódromo sufren hace años grandes irregularidades, las que hemos denunciado en diversas oportunidades. Así es que caballos y personas han sido severamente dañados por la falta de controles e inspecciones. A dos semanas del 1 de Mayo, lamentablemente las comisiones de la Junta Departamental no llegaron a cumplir totalmente con la resolución de la Junta. Me veo en la obligación de hacer notar esta omisión, y vengo a realizar algunos planteos previo a la reunión del 1 de Mayo, que espero sean contemplados por el Ejecutivo Departamental. El pasado 5 de Abril en el diario Primera Hora, el Jockey Club argumentó que no tiene obligación de tramitar el permiso municipal por espectáculos públicos, a pesar que en la misma nota, el Director de Higiene dice estar esperando la solicitud. Solicito que la Junta Departamental intime al Jockey Club a cumplir con sus obligaciones, que no cumple desde el año 1988. Además solicito que cuando a las comisión correspondientes de la Junta le de el tiempo para cumplir con la resolución de la Junta, encuentre la explicación de cómo hizo el Jockey Club para realizar actividades durante los últimos 29 años sin las habilitaciones correspondientes. Pido además que la Intendencia inspeccione durante toda la jornada la presencia de ambulancias con el equipamiento y médicos apropiados para las circunstancias que puedan surgir, veterinarios y las instituciones públicas y privadas vinculadas a Bienestar Animal. La Intendencia, como ha dicho el Diputado Bacigalupe y el Jockey Club participa de la organización hípica, por lo que es responsable de brindar todas las seguridades necesarias. La Junta y el Gobierno Departamental deben velar porque los espectáculos públicos sean transparentes y seguros para los participantes y los asistentes. No dudo que la reunión anual del 1 de Mayo tiene un impacto positivo para el barrio y las personas que disfrutan de la actividad hípica, pero el Gobierno debe asegurarse que sea una fiesta controlada y segura. Solicito que con urgencia esta solicitud pase a la Comisión de Higiene, al MSP, a Zoonosis y al Gobierno Departamental.