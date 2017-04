Feriado al revés

Bruno Danzov Confieso que desde hace un buen tiempo, cuando el Gobierno Nacional definió, adelantar o retrasar los feriados de algunas de las que conocíamos desde la escuela como "fechas patrias" que celebramos los uruguayos, no he podido fijar clara posición sobre la cuestión. He escuchado varias opiniones desde entonces, pero como cualquier ciudadano, mi posición, ha ido cambiando en función de mi realidad. Cuando tengo libre, la menor de las veces, me parece perfecto y cuando tengo que trabajar, pondero más el "recordar los mojones importantes en la historia del país", y que han hecho en definitiva que seamos lo que somos, con los claro-oscuros que ello supone, y que este elemento debería ser más importante que cualquier actividad turística. Pero, más allá de mi posición personal, es un hecho, que jornadas como las de ayer, en donde se extiende un día más la Semana de Turismo, parece, al menos, desde el punto de vista de los ingresos que genera el Turismo en el País, y en el departamento, una buena cosas. Hasta ahí venimos bien. Podemos priorizar el ingreso de recursos que como aprendimos después en el liceo son "siempre finitos" en contraposición a las "infinitas necesidades". Parece lógica la determinación, sin ánimo de definirme economicista. Ahora bien. Más allá de los beneficios que seguramente genere, no es menor, que deberían hacerse esfuerzos desde la sociedad para que no se pierda el verdadero sentido de los feriados. La instancia de celebración pero a la vez y fundamentalmente de reflexión, es lo que motiva, al menos en su génesis estos "parates", fundamentalmente en la actividad pública. Y allí el cruce de caminos. Donde más se notan estos feriados es justamente en las dependencias, del Estado. Ese que más allá de quien Gobierne y a quien votemos cada uno de nosotros, somos parte. Es allí en donde intuyo deberían hacerse los esfuerzos más importantes. Los funcionarios del Estado, al menos en su gran mayoría, no trabajan en las fechas que están en rojo en el almanaque, porque es le propio Estado el que pretende tener una jornada de celebración y reflexión. Entiendo que esto resulte poco atractivo para nuestro cotidiano, pero al recibir fotos como las que publicamos hoy, no me es posible mantener el "políticamente correcto silencio". Acaso quienes colocaron en el día de ayer, lunes 17 de abril, las banderas que representan eso mismo sobre lo que tenemos que reflexionar y celebrar, desconocen que los pabellones no se colocan porque quedan lindos, y le dan mejor imagen a los paseos públicos, sino como forma de celebrar la fecha de un acontecimiento importante. Acaso desconocen que ocurrió el 19 de abril de 1825 y la trascendencia que el episodio tuvo en el proceso emancipador de nuestro país? Acaso, por haber faltado a la escuela en alguna oportunidad soy yo quien no recuerdo que fue lo ocurrido un 17 de abril, tan trascendente que amerite el recuerdo histórico de los uruguayos. Acaso, los funcionarios públicos, no deberían ser los primeros en saber cuestiones mínimas sobre la historia del país, su evolución y su desarrollo? . Será mucho pedir que más allá del error de la fecha, las banderas puedan ser colocadas al derecho. Esta situación sólo es superada por una Bandera de los 33 Orientales que hace algunos años fue izada en las oficina de la OSE, con un diseño que sólo tenía de parecido la leyenda de «Libertad o Muerte». Acaso hay responsabilidades, o una vez más como en otros temas, seguramente más trascendentes para nuestro cotidiano, la responsabilidad se diluirá como el hecho, y al parecer como el recuerdo de aquellos que en buena medida han construido con su entrega esta nación. Seguramente la columna de hoy nada cambie, y seguramente tenga más que ver con mi resistencia a naturalizar que los conocimientos básicos que otrora recibíamos en la Escuela Pública han caído tan en desuso que no podemos diferenciar una fecha importante para nuestra historia, de cualquier otra jornada en que "la intendencia está cerrada". No tengo claro a que dependencia pertenecen aquellos que colocaron las banderas, o bien, quienes fueron los que se lo pidieron, sí me queda claro que unos y otros "no dan la talla" para ser funcionarios de todos nosotros. Acaso ese es el pequeño detalle que olvidan, pero sobre eso, escribiremos en otra oportunidad...