Juegos para la vida

Teatro e improvisación para niños en el Museo

Rossana San Martín Cruxên

El pasado miércoles 5 de abril entrevistamos a la joven actriz josefina Leonor Chavarría Pérez, de reconocido talento a nivel nacional. Ha tenido éxito con un taller de improvisación teatral para adultos en el Museo, participa en formación artística en el ECIE , en "Teatro en el aula" en Montevideo, y en "Opa! Payasos" .

Ahora en abril, tiene a su cargo un taller de "Teatro e improvisación para niños" en el Museo de San José, dirigido a niños de 6 a 10 años. Aprender a actuar abre puertas en todos los escenarios, aun los de la vida. Los chicos que quieran disfrutar del juego y del encanto del teatro, lo harán los miércoles de 17 a 18.30 horas. Inscripciones en Secretaría del Museo, de lunes a viernes, de 14 a 19.30 horas.

_ En el 2014, 2015 y 2016, tenías grupos de adultos en el Museo que disfrutaron mucho con la improvisación.

_ Sí. También estoy trabajando en el Espacio Cultural Ignacio Espino (ECIE), en la parte de formación de la Escuela Integral de Actuación. En los años 2007 y 2008 había tenido dos grupos de teatro e improvisación en el liceo.

Ahora quiero trabajar con niños de 6 a 10 años en el Museo, porque estaba extrañando a los más pequeños.

En este taller apunto no a una formación actoral, sino a una herramienta para la vida. A través de varios ejercicios de improvisación y juegos teatrales, se trabajan escenas y se procura que puedan crear a partir de eso.

La confianza y el valor potencial del "error"

_¿Qué hacen el primer día?

_ Ante todo, hay que estimular la confianza, conocerse como grupo para poder, trabajar y lanzarse, como en la vida.

_ Tenemos miedo al ridículo desde que somos niños y eso se incrementa cuando somos adultos.

_ Sí. El hecho de exponerse ante los demás, trae consigo el temor a la exposición, al error…

_ Poder trabajar a partir del error está dentro de los objetivos que explicitas como fundamentales en tu taller.

_ Lo primordial justamente es trabajar sobre el error y la confianza. El error es más un potencial que algo malo. Cuando nos "equivocamos" en realidad estamos probando nuevas formas de hacer algo. Eso posibilita que enriquezcamos, que potenciemos una escena.

_ En general mucha gente no tiene idea cómo improvisar.

_ Me gusta señalar que el punto de inicio para la formación es todo lo que tiene que ver con la imaginación y la habilidad narrativa. Eso permite alimentar las escenas.

Incentivar la imaginación y la habilidad narrativa

_¿ Estableces un cupo para formar el grupo?

_ Sí. El límite son 15 integrantes. Prefiero grupos más chicos, para poder trabajar más a fondo. Si el taller es muy numeroso, se propone un ejercicio y participan solo algunos porque el tiempo no alcanza. Es bueno que todos puedan probar lo que ven en los demás integrantes del grupo.

_¿Cuáles son los juegos teatrales?

_ El planteo de "como si", se trabaja mucho en teatro. Por ejemplo: "como si estuviera en la Antártida", "como si estuviera mi piso quemándose". Eso es improvisación. No trabajo tanto para la muestra final del taller. Esta es una excusa para el proceso.

En años anteriores trabajé más que nada en improvisación. Yo los dividí en dos grupos, de acuerdo a las edades.

La muestra final de esos talleres fue una clase abierta para que los padres vieran cómo se trabajaba. Se escribió en varios papeles situaciones, lugares y personajes. Cada niño sacaba al azar uno de ellos e improvisaba. Fue muy lindo.

Cuando trabajé con adolescentes fue una creación colectiva a partir de improvisaciones. Había ensayo, vestuario, luces...

_ Ahora con los niños no sabes si habrá alguna representación.

_ Va a depender de las demandas del grupo. En general los niños tienen muchas ganas de mostrar una obra.

_ No son obras de un autor en particular, sino que surgen de la improvisación…

_ Cuando trabajé con adolescentes tomé una obra. Fue "Corso criminal", de Angie Oña, quien es muy buena como dramaturga y genial como actriz. Adapté ese texto para las cuatro alumnas- actrices y se generó algo muy bueno.

En general trabajo a partir del grupo. Siempre tengo en cuenta los estímulos y lo que pretenden los integrantes. Trato de no imponer una muestra. Me centro fundamentalmente en el proceso y entrego las herramientas que tengo.

"El debut de la piba"

_ Vives en Montevideo.

¿Qué estás haciendo como actriz allá?

_ Vengo a San José solo para las clases que tengo acá. En Montevideo estoy trabajando en "Teatro en el aula", un programa de la Intendencia de Montevideo coordinado con Educación Secundaria. Está en todos los liceos de Montevideo. Se representan obras adaptadas para un módulo de clase. Se procura que sean breves, con aproximadamente 20 minutos o media hora de duración. Luego se hace un foro.

_¿Cuánto hace que existe ese programa?

_ Treinta años. Es muy bueno. Salen temas muy interesantes con los estudiantes. Se apunta a charlar con los jóvenes y sobre todo, a llevar el teatro al aula. Muchos de los gurises nunca han visto teatro y menos, con los actores tan de cerca, en el aula.

_¿Qué obra estás llevando a "Teatro en el aula"?

_ Se llama "El debut de la piba", es un sainete de Roberto Cayol que se estrenó en 1916.

Por otro lado, con el grupo independiente "Opa! Payasos" tenemos una función mañana [jueves 6 de abril] en el Teatro Solís, a las 10.30h de la mañana, en el marco de un Festival para Niños.

Tenemos siempre ensayos y actuaciones con los payasos.

_ No integras un elenco estable.

_ Es difícil, a menos que estés en el "Teatro El Galpón" o en la "Comedia Nacional". Si bien creo en los elencos, en esas instituciones uno no puede elegir lo que hace, porque hay un director y personajes preestablecidos. Por supuesto que hay excepciones. Muchos actores que están en esos elencos realizan otras cosas: actúan en otros elencos, hacen cine…

Me gustaría pertenecer a algún elenco, pero no desde ese lugar.