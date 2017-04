Con debate sobre laicidad, la Junta aprobó la colocación de una escultura religiosa en la Parquización del Arroyo Mallada

Un histórico debate en nuestro país, fue reflotado ayer en la Junta Departamental, cuando un informe de la comisión de división de tierras y nomenclatura de la corporación presentó el informe, haciéndose eco de una solicitud de anuencia del ejecutivo para la instalación en la Parquización del Arroyo Mallada de una imagen de la Sagrada Familia, pedido que según se informó surge desde la comunidad educativa del colegio que lleva ese mismo nombre. Es bueno destacar que, aunque el debate haya demandado pocos minutos, las posiciones expresadas en sala, ameritarían un análisis bastante más profundo, imposible de signar en este espacio. La Bancada del Frente Amplio, según se explicó en sala, dejó en libertad de acción a sus miembros, tal es así que a excepción de los ediles del Frente LiberSeregni, Juan Carlos Alfaro y Mirta Serena, la coalición de izquierdas se opuso a la anuencia, por entender que la solicitud de colocar una imagen religiosa en un espacio público es violatorio al carácter laico vigente en nuestro país. El edil Andrés Pintaluba, se expresó a favor de la anuencia, explicando que "se confunde el criterio de laicidad", explicando que si fuese ése el espíritu, nunca se debería haber permitido que instituciones religiosas puedan desarrollar centros educativos o instituciones de salud. Adelanto que me parecería muy bien, si mañana viene la comunidad judía y solicita instalar una estrella o un monumento, o si mañana viene un musulmán. La laicidad va en ser de mente abierta y permitir que todas las expresiones, en la medida que quieran estar presentes, así lo hagan, no, por el contrario, prohibiendo a todo el mundo. Por su parte la edila frenteamplista Ana Gabriela Fernández, argumentó su voto negativo, recordando que: "por definición el Estado Uruguayo es un Estado laico abstencionista. Lo que quiere decir que no interviene a favor de ninguna religión (…) reconocemos que esta definición no siempre ha sido respetada, vasta observar la cruz católica que hay en Boulevard Artigas en Montevideo, o la virgen del mar. Sin embargo, cuando se generan actos que contradicen las definiciones estatales, no quiere decir que reiteremos el error. Si somos un Estado Laico abstencionistas, estaríamos generando un precedente en el Departamento, y a lo mejor en un espacio público, como la Parquizacióndel Mallada tendríamos que estar aprobando que todas las religiones pudieran estar colocando sus imágenes… Fernández, destacó que la petición es importante, pero que podría, la institución que lo pide, en su predio privado, el Colegio Sagrada Familia, podría abrir en su predio, un espacio público, abierto a la comunidad, demostrando la apertura que tiene hacia la ciudadanía…". Luego del debate, finalmente y por mayoría fue aprobado el informe, y por consiguiente la anuencia solicitada al Ejecutivo.