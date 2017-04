Pre-investigadora: retiro de la denuncia y archivo

Ayer el plenario recibió los informes de la comisión que debía analizar "supuesta implicancia" del edil Jorge Mila. El Plenario de la Junta Departamental recibió a solicitud del edil nacionalista Danilo Vasallo, un informe de lo actuado por la comisión pre-investigadora, dado que la presidencia se limitó a informar al cuerpo que la misma no había encontrado mérito para sugerir la instalación de una investigadora. Vasallo, solicitó tener acceso a la información manejada para "no seguir informándonos por la prensa", sobre lo actuado en ese ámbito. Más allá de los trascendidos de prensa, que pocos minutos después de cumplida la labor de esa comisión especial, en donde se señalaba que la comisión no había encontrado méritos para sugerir al cuerpo una investigadora, en función que el edil Jorge Mila, no había incumplido con el artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal, en relación a su actuación en la sesión del lunes 6 de marzo, durante la votación de anuencia para la adjudicación a la empresa Parking San José, del nuevo y ampliado estacionamiento tarifado, los dos informes destacan la imposibilidad de dar trámite por la poca claridad de la denuncia. En definitiva, un primer informe elaborado y firmado por los ediles del Partido Nacional, Juan Martín Álvarez (Sumate), y Susana Gásperi (Alianza por San José), destaca la falta de mérito, "no denota, o puede extraerse de ella que haya habido determinados intereses en la votación negativa del edil Mila", ergo la imposibilidad de fallar en otro sentido. Por su parte, realizando algunos pocos agregados, la edila socialista Mariana De los Santos, plantea, idéntica conclusión, pero haciendo foco en poco oportuno y la vaguedad con la que fue planteado el asunto, elementos estos que hacen énfasis en los considerando. Textualmente en sala la legisladora señaló: "la diferencia es que el informe en mayoría afirma que no hay intereses, y yo en cambio digo, que no lo puedo definir, debido a la falta de la información aportada por los denunciantes. El proceso finalizó con el retiro de la denuncia de los dos ediles recurrentes. Esta conclusión, en buena medida refrenda, nuestra columna del pasado sábado, en donde dijimos y mantenemos que la solicitud de pe-investigadora para el asunto, presentado de la manera que fue lejos de pretender echar luz sobre un asunto concreto, sólo había logrado profanar una importante herramienta del Legislativo. La responsabilidad decíamos recae sobre los 27 ediles que permitieron se conformara una pre investigadora, sin haber mediado una denuncia, lo más llamativo es que la situación nos hace inferir que los ediles presentes en ese momento, no pudieron leer, y si lo hicieron, no interpretaron dos pequeños artículos, el 32 y 33 del reglamento Interno de la Junta Departamental. Reconsiderando La bancada del Frente Amplio, solicitó en la sesión de ayer, la reconsideración del asunto que motivó justamente el proceso de pre-investigación, es decir la anuencia al Ejecutivo para la adjudicación a Parking San José del estacionamiento tarifado. El asunto no fue acompañado lógicamente por el Partido Nacional, saldando definitivamente el asunto, al menos en lo que tiene que ver el accionar de la Junta. Desde ambas bancadas se argumentaron posiciones, y por algunos minutos, el debate sobre la extensión del estacionamiento tarifado regresó a sala, aunque sin modificación alguna.