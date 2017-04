Sesión y reconocimiento a Wilson

Como moción urgente, fue presentado por los ediles de Alianza Nacional, la posibilidad de la colocación de una placa recordatoria a la figura del líder blanco Wilson Ferreira Aldunate. Conocida la moción, tanto desde la bancada del Frente Amplio, como la de la bancada del "Sumate", se expresó la "sorpresa" por la inclusión destacando que no se estaba informado del planteo Aliancista, y que parecía de orden, que tratándose justamente de Wilson Ferreira, se excluyera la posibilidad de otros ediles de compartir la moción. Fue incluso necesario un cuarto intermedio, tras el cual, el edil Carlos Rodríguez (Alianza), pidió disculpas al resto del cuerpo, argumentando, que lo que se pretendió fue acelerar el trámite, pero que lejos estuvo la mala intención que pocos minutos antes se le había adjudicado a la bancada proponente. "no fue nuestro espíritu", señaló Rodríguez, quién además explicó "no nos queremos cortar solos, y agradecemos a los compañeros que quieran votar la moción…", de hecho, a la moción presentado, se le incorporó una segunda, en la que, aunque si fecha, se solicita la realización de una sesión extraordinaria para homenajear la figura de Wilson.