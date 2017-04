Operativo conjunto en Ciudad del Plata

Tránsito Jefatura, Guardia Republicana e Inspectores de la Intendencia realizaron controles en Ciudad del Plata. Vecinos denunciaron que hubo 'aviso previo' Sobre el cierre de la pasada semana se desarrolló en Ciudad del Plata un intenso operativo de control en toda la zona. Dicho movimiento contó con la participación de personal de Jefatura, Guardia Republicana e Inspectores de la comuna. Durante la actividad se tomó intervención con varios vehículos de dos y cuatro ruedas con incautación de distintas motos.

No obstante la 'conformidad de los vecinos', integrantes del colectivo 'Vecinos en Alerta' denunciaron que la intervención podría haber sido más efectiva de no haber mediado un 'aviso previo', que, según expresaron vino desde personal afectado a la tarea.

Tras esta acusación, desde Jefatura se desestimó que una situación de esas características pueda haber influido en el resultado del operativo. En declaraciones a Radio 41, el Sub Jefe John Saravia no es relevante que se publicite un operativo de esa naturaleza, aunque si bien destacó que el factor sorpresa es importante.

De todas maneras sostuvo que habrá rotación de horarios y lugares de los movimientos conjuntos de control como los realizados la pasada semana.