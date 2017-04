Equipo interdisciplinario y talleres de extensión

Con la directora técnica de CIPRÉS, María Paula Antognazza Rossana San Martín Cruxên Hace algunos días entrevistamos a la Psicopedagoga y Fonoaudióloga María Paula Antognazza Quevedo, actual directora técnica del centro CIPRÉS, situado en Ciganda 381 de nuestra ciudad. Está autorizado por el Ministerio de Salud Pública y por el Banco de Previsión Social. Un equipo interdisciplinario se ocupa en particular de niños y jóvenes con dificultades en lectura, escritura, problemas psicomotrices… La atención es de lunes a sábados, de 8 a 19.30h. Cada sesión dura de 45 minutos a una hora con cada técnico. Por consultas: tel.: 434 23704. Mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Convenios con BPS y mutualistas _¿Qué criterios siguen para seleccionar a los niños que atienden?

_ En general viene el padre o la madre del niño a consultarnos, porque su hijo tiene problemas psicomotrices, emocionales, de lectura, escritura u otros. En algunos casos, lo derivan las maestras o los médicos.

Tenemos varios convenios: con el BPS y con las mutualistas en el caso de la atención con fonoaudiólogo. Los funcionarios policiales y militares también se atienden por convenio.

_¿Qué franja etaria atiende este centro?

_ Atendemos todas las edades. Generalmente vienen niños en edad escolar, pero también muchos liceales porque no saben cómo estudiar. Se han dado últimamente afasias (dificultad en el habla), en jóvenes. Las afasias se daban generalmente en adultos, por un accidente vascular. Se está estudiando qué factores inciden en esas afecciones precoces. Tal vez debido al estrés, la alimentación o el consumo de drogas.

Se hace una entrevista inicial para saber qué dificultad tiene el niño o la niña y de ahí se deriva al profesional idóneo. Si tiene una dificultad de aprendizaje, se deriva al psicopedagogo. Se le realiza una evaluación y se aplican determinadas técnicas. Evaluación y tratamientos con especialistas _¿Qué técnicas diagnósticas emplean ustedes?

_Estamos con técnicas actualizadas, que se aplican a nivel internacional. Están estandarizadas en Uruguay de acuerdo a las edades de los niños, pero provienen de otros países.

_Hay niños que no pueden pronunciar correctamente algún fonema…

_En ese caso se da una dislalia(*). Irían directamente a fonoaudióloga. Podría ser un rotacismo.

_ Es cuando el niño pronuncia la "r" del principio de palabra como si fuera en francés, con una pronunciación gutural.

_ Se hace toda una serie de ejercicios para poder resolver ese problema. Muchas veces el niño o joven ya ha ido previamente al médico y este ya indicó qué especialista debe atenderlo. Se hace la evaluación y luego se plantean las estrategias para atender su caso dos veces por semana. La familia debe involucrarse mucho en el proceso.

En el centro se trabaja mucho en equipo. Somos doce técnicos.

Hace poco tiempo, el centro se amplió desde el punto de vista edilicio y quedó muy funcional.

_ Está muy iluminado y cada sala está muy bien equipada. Son espacios agradables.

_ También sacamos al niño del salón. Entre otros, hay taller de huerta, que se aprovecha en las distintas áreas de aprendizaje.

El taller de cocina lleva más tiempo que las sesiones con los técnicos. Se pueden lograr muchas cosas con todos los niños. Los niños con discapacidad intelectual pueden trabajar muy bien en esos talleres.

_ Recientemente obtuviste el título de fonoaudióloga en la Universidad Católica. Está muy relacionada como disciplina con la psicopedagogía.

_ Así es. Cuando finalicé la carrera de psicopedagogía fui la primera en recibirme de la primera generación en la Universidad Católica. También fui la primera en hacerlo en fonoaudiología, que se había creado hacía poco como carrera en esa universidad.

_ Eres muy joven.

_ Tengo 29 años. Para culminar las dos carreras tuve que hacer sendas tesis finales. Para Psicopedagogía hice una investigación sobre el niño disléxico y su entorno educativo. Hice entrevistas a los padres, a los maestros, al técnico que lo asistía en el centro y al niño estudiado. Fue muy vivencial, porque abordó qué sintieron las distintas personas involucradas con ese niño diagnosticado como disléxico.

_No es sencillo, porque a menudo los padres niegan que su hijo sea disléxico.

_ En general son niños muy inteligentes y por eso a los padres les cuesta entender que tenga dificultades para leer. "El niño disléxico y su entorno educativo", libro publicado en el exterior _ A veces piensan más rápido de lo que pueden expresar…

_Sí. Mi tesis sobre "El niño disléxico y su entorno educativo. Percepciones y representaciones sobre la dislexia", suscitó interés. Me llamaron desde España, para que la publicara en forma de libro. También se publicó una síntesis en la revista científica mensual de la Facultad, denominada "Ciencias Psicológicas" en noviembre de 2011, año que me recibí como psicopedagoga.

Ese libro va a Europa, Alemania y otros países, pero a Uruguay no llega.

_¿Qué es la dislexia(**)?

_Es una discapacidad específica para la lectura. Puede ser fonológica y ortográfica. Se debe evaluar a partir de 3er año de escuela, porque el niño debe tener cierta maduración. Si en 3º aún tiene dificultades para leer, puede tener un componente de dislexia. No obstante, hay que evaluar otras áreas. Debe tener una inteligencia normal, hay que descartar problemas emocionales u otros factores asociados. Si hay una dislexia hay dificultad en la lectura, en la ortografía, también la tendrá en matemática porque no entiende lo que lee.

_ Es importante, porque hay más casos de los que se confiesan…

_Por suerte, debido al avance de las técnicas de diagnóstico, hay menos prejuicios. La dislexia no se cura, porque obedece a un trastorno neurológico. Se compensa. Es importante que sea el niño sea tratado. Puede seguir estudiando. Muchos pueden estudiar lo que quieran. Einstein era disléxico.

En 2016, me recibí de fonoaudióloga. La tesis final fue sobre un paciente adulto con afasia. Depende de la gravedad, pero hay una pérdida del lenguaje. En el caso de ese paciente era una "afasia anómica": no podía pronunciar la palabra adecuada. Fue como consecuencia de un accidente cerebro vascular que le afectó solamente el área del lenguaje. Caminaba bien y entendía lo que uno le decía, pero no podía expresarse correctamente.

_ ¿Integras un grupo interdisciplinario en otro centro?

_ Me han llamado de otras clínicas para trabajar en Montevideo. Lamentablemente no existe psicopedagogía como carrera a nivel público y eso es una limitante importante para los estudiantes.

_ Eres directora técnica de este centro "CIPRÉS".

_ Sí. Evalúo y estoy a cargo de la organización de la tarea interdisciplinaria. A veces un niño precisa un psicopedagogo y un psicomotricista. En un mismo lugar le podemos brindar la atención necesaria.

_ El éxito del tratamiento depende de muchos factores…

_ Siempre les decimos a los padres que depende mucho del niño. Él debe comprometerse a hacer los ejercicios y no debe faltar.

_¿Qué tipo de ejercicio se hace para una dislalia?

_ Se trata de que repitan versos, pequeños textos… El sistema estomatognático(***) implica toda una armonía.

A veces el niño respira por la boca o tiene una mala posición de la lengua… Por eso se hacen ejercicios para lograr la correcta posición y/o para mejorar la musculatura de la lengua. Se hace tratamiento de todo lo vinculado a lo buco-linguo-facial. El niño que habla mal, escribe mal.

_ Es muy importante que se trabajen la autoestima y la autonomía del niño.

_ Se logra con un equipo interdisciplinario. (*)Dislalia: Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica.

(**)Dislexia: Alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se cambia el orden de letras, sílabas o palabras.

(***)Sistema estomatognático: Órganos y tejidos que permiten comer, respirar, succionar, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, y todas la expresiones faciales. CIPRÉS-Equipo interdisciplinario: Áreas de abordaje:Psicopedagogía, Fonoaudiología, Psicología, Fisioterapia, Psicomotricidad, Maestra Especializada, Asesoramiento médico especializado.

Talleres de extensión: Taller de Huerta,Cocina,Yoga, Equinoterapia, Informática, Habilidades Sociales y Recreativas.