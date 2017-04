Para la Ministra Muñoz la inclusión al sistema genera los problemas edilicios

Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, llegó ayer a San José, para participar de una reunión, con militantes del Frente Amplio, generando entonces una instancia de intercambio en relación al tema educación. Minutos antes del encuentro, en el que no podía participar la prensa, de todas maneras, la jerarca dialogó con los diferentes medios que se encontraban en su lugar. Allí explicó que "se están teniendo conversaciones con todos los compañeros del Frente Amplio, para estimular la participación de todos en el Congreso Nacional de Educación, aunque lógicamente también convocamos a militantes y trabajadores de otros partidos políticos para que participen en el Congreso. Creemos que es una instancia en la que todos pueden aportar sobre cómo quieren la educación, y cuáles son las propuestas para la Educación del futuro, y todo lo que hoy se manifiesta como críticas o como dudas, el Congreso es una instancia Nacional, e importante para realizar esos aportes, en donde pretendemos se salga con una posición que se pueda decir que tiene aporte de todos los sectores, como una política de estado hacia la Educación del S XXI…", además enfatizó: "La realidad ya está diagnosticada, tanto así que el FA creo un Instituto Nacional de Evaluación Educativa (…)el Congreso no es para diagnosticar, sino para propuestas y dentro de esas propuestas para general las líneas de un Plan Nacional de Educación…", explicó. Las prioridades: En el corto plazo estamos abocados a un fuerte incremento de la inclusión ciudadana de chicos y chicas en la enseñanza media, sea en Secundaria como en UTU. El país tiene problemas porque el Uruguay tiene 2200 Escuelas y 320 liceos, y otras tantas UTU, por lo tanto no acompasa la realidad locativa con la necesidad que se tiene para que todos estén incluidos. Los chico, no deben abandonar sus estudios, y esa es una responsabilidad de todos nosotros, de Ustedes, de los Padres, de los propios chicos y también del Estado que debe ver cuál es el mejor plan, la mejor capacitación que se le debe brindar en esos años…". Recordó además que las obras que son necesarias no son definidas por el Ministerio, sino por el Codicen, aunque señaló que se ha previsto una fuerte inversión fundamentalmente para la educación media.

Sobres las críticas: La Ministra fue consultada, si más allá de las críticas, al finalizar el período, entiende que habrá una mejor sensación de la población sobre el tema. Allí dijo: "estamos trabajando fuertemente con las autoridades de la Enseñanza para que eso suceda. Muchas veces hay críticas razonables y otras son críticas que no son justificadas. Se mira a veces lo público y no se ve lo privado. Eso igual no nos consuela, queremos una enseñanza pública que abarque a todos pero que sea de calidad, y la enseñanza pública ha sido pionera en incorporar la informática (plan ceibal), ha sido pionera en la incorporación del inglés, todos los chicos van a salir con conocimientos importantes de inglés, y tiene que seguir siendo vanguardia…"