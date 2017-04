Pre investigadora: "sin denuncia, sin mérito y sin sentido"

Bruno Danzov En los últimos días, y tras la aprobación del Plenario de la Junta de San José, de conformar a instancia de los ediles Germán González y Luis Senattore, una comisión pre-investigadora para determinar el mérito existente de una investigadora sobre actuaciones del edil Jorge Mila, integrantes todos del MPP, el tema se instaló y más allá de lo informativo, creo es necesario hacer algunas puntualizaciones y reflexiones que surgen sobre lo sabido, lo informado y lo inferido. Aclaro que no es menester de esta columna establecer si existe mérito o no para que se investigue una "supuesta implicancia del edil Mila, quien además renunció hace ya algunos días a su banca en el Legislativo. Desde nuestra opinión, la situación, que pretende salvar cuestiones internas del Frente Amplio (que no son nuevas, ni están en su punto más grave), llevándolo a la institucionalidad de la Junta, además de un claro hecho de irresponsabilidad institucional, demuestra una vez más la falta de atención (para no inferir, preparación o desinterés) que muchas veces queda en evidencia en la Junta Departamental. Pruebas requieren las denuncias, y yo al menos intentaré aportarlas. La Junta Departamental de San José, dio mérito a una pre-investigadora, que al menos por la forma en que fue redactada la moción no tenía, ni en el texto, ni en sala, denuncia alguna. El reglamento interno de la corporación establece en sus art. 32 y 33 que debe haber una denuncia. No son los dichos de prensa, los enfrentamientos políticos en la orgánica o fuera de esta, ni las invitaciones a pelearse en la calle, los asuntos que deben dirimirse con una pre-investigadora, mucho menos si por intensión o falta de esta, se acota la instancia a la discusión de un punto, de un día de una sesión en particular. Con ese "fierro caliente" debieron reunirse los integrantes de la pre investigadora. Con nada. Cero denuncia en la moción o en sala, sin embargo, ninguno de los 27 ediles que votaron el comienzo del proceso en sala se dieron cuenta que no se pueden analizar los hechos sin una denuncia concreta. "Sobre intereses espurios del edil Jorge Mila en la sesión del 6 de marzo en la votación de la adjudicación del estacionamiento tarifado a Parking San José", es todo lo que se dice. En virtud de qué? se puede investigar. Nunca la hubo, siquiera cuando fueron convocados los "recurrentes", término que utiliza el propio reglamente de la Junta. El error es, a mi gusto, fatal. Sobre todo, porque hay una institución que está más allá de las personas. De las actuales y las anteriores y eso es en definitiva lo que hay que proteger. Ya existieron, no hace tanto tiempo cuestionamientos de un edil blanco a otro de su partido por la utilización del recurso del pedido de informes. Daño a la institución. Ahora esto. Se profana una herramienta indispensable en el contralor interno y externo del Legislativo, con una soltura que genera temor, en complicidad con un cuerpo legislativo que siquiera escuchó lo que se estaba diciendo. No sé ni pretendo entrar en la discusión si estando en sala, Mila viola o no la Ley Orgánica, sí sé, que cuando se habla de "implicancia", todos los ediles deberían hilar un poco más grueso, porque si nos ponemos finos, hay una importante porción de los ediles, me animaría a decir que al menos un tercio, empleados, empresarios, productores, músicos y gremialistas,que no deberían tratar muchos de los temas que allí se dirimen. Es más, es vox pópuli, y desde hace un tiempo, que en forma encubierta hay ediles que venden servicios a la Intendencia utilizando "boletas ajenas". En este caso como en el de la preinvestigadora, faltan las pruebas, nada más y nada menos que las pruebas, al fin, son sólo las pruebas…