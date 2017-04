Miranda: La clave es la unidad y respetar las reglas

El Presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, prefirió no fijar posición sobre las diferencias internas en San José, aunque aseguró estar al tanto de los últimos acontecimientos. Señaló que la clave sigue siendo la unidad y el respeto a los reglamentos El Presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, acompañó a la Ministra Muñoz en la actividad realiza ayer en el Instituto Cultural Español. Y al ser consultado sobre la cuestión educativa señaló: "Sin dudas que el tema educación es una de las preocupaciones centrales del Gobierno del Frente Amplio y en consecuencia es un tema que debe estar en permanente discusión y más este año que se va a realizar el Congreso de la Educación…". Sobre si está conforme con lo que se ha hecho, reconoció que "todavía queda mucho por hacer, uno nunca debe estar conforme con lo que se ha hecho, hay que seguir conduciendo el proceso político hacia la mejora de la educación…". A la vez señaló que "hay que reforzar cada vez más los mecanismos para evitar la desvinculación de los estudiantes a al sistema educativo…"

La Interna: Los hechos recientes de la Interna Frenteamplista, que bien pueden ejemplificarse en el caso Mila, pero que tienen muchas otras aristas, también fueron consultados al Presidente de la fuerza política. Señaló Miranda: "Por supuesto que estoy al tanto de todas las discusiones que hay, pero desde luego no voy a hacer declaraciones en ese sentido, porque no es oportuno. La clave para el Frente Amplio, históricamente es el de la Unidad. Es un principio desde su fundación, pero también estratégico, por lo cual creo que hay que estar continuamente cultivando y cuidando, pero todas las manifestaciones que se apartan de la unidad, no contribuyen, entonces, flaco favor le haríamos alentando esa discusión. Lo que entendemos hay que hacer es volver a conversar con los compañeros, poner el acento en la unidad. Tengo la convicción que es un tema de ideas y principios, unidad quiere decir que hay diversidad, esto es acercar los distintos puntos, para tener un punto de vista común…". Consultado sobre en qué ámbito hay que dirimir esas diferencias, habiendo énfasis en que el asunto había llegado a la propia Junta Departamental, señaló: "Creo que hay que seguir conversando en todos los ámbitos, desde luego en la mesa política departamental, en la mesa nacional, en las bancadas. Nosotros tenemos un reglamento de bancadas que hay que cumplir, no es un problema de diciplinamiento, sino que eso es la democracia, discutimos, discutimos, pero cuando se llega a una solución política, se adopta la decisión. Todos nos sometemos a leyes, con las que no estamos de acuerdo, y que no hubiésemos votado, pero es la base de la convivencia social, entonces cuando hay un reglamento de bancadas hay que cumplirlo, porque esas son las reglas de juego…". Consultado finalmente si procuraría algún contacto para participar del tema señaló: "yo tengo contacto permanente, en particular con el Presidente de la Departamental, con quien dialogo regularmente, lo vengo siguiendo al tema, sin dudas…"