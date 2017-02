Edil del "Sumate", ofende por Whatsapp a representantes del FA y de Alianza

Luego de ofender a sus "compañeros de la Junta", pidió disculpas pero éstas fueron más ofensivas que el primer audio. Bruno Danzov Las filtraciones de dos audios de Whatsapp enviados por el edil del "Sumate" Mario Guerra al grupo que integran los miembros de la comisión permanente de la Junta Departamental, han generado diversas repercusiones en el mundo político, y deberían a mi entender generar muchas más reflexiones en todos los ámbitos. Hemos dicho muchas veces que la realidad de la Junta Departamental de San José, en cuanto a su funcionamiento no nos conforma en general y aunque reconocemos el esfuerzo de varios de sus integrantes de recuperar a la institución de un desprestigio generalizado que viene desde hace un buen tiempo, pero que se agravara en el período anterior, tras las irregularidades en el manejo de los recursos, renuncia de Bonahón, pase del tema a la Justicia y otras derivaciones que el tema ha tenido, pero que no es motivo de este artículo. Aún sabiendo que la generalización es injusta, el colectivo muchas veces no da pie en bola, y si bien hay que reconocer que en esta legislatura ya se han presentado por ejemplo, más proyectos de decreto que en todo el lustro anterior, también es verdad que hay algunos ediles que inferimos no son capaces (y hablo de capacidad porque entiendo sería penoso creer que la actitud fuera dolosa) de entender las responsabilidades de las que son portadores con su tarea cotidiana. No las responsabilidades políticas o la permanente invocación a los votantes, sino la responsabilidad que les confiere la Constitución de la República, la Ley Orgánica Municipal Nº 9515 y las demás normas vigentes para el asunto. Pongo un caso concreto. Uno de los elementos de debate fue, es y será la aprobación o no de un fideicomiso por alrededor de 30 millones de dólares. Independientemente de la posición política de cada uno, cada legislador departamental tiene la posibilidad de definir este asunto. Un endeudamiento millonario, más allá del período y que por ende necesita mayorías especiales. Cada voto positivo o negativo define esa situación. He ahí un claro ejemplo de la trascendencia que tienen los actos de los ediles en general pero también en particular. Cada acto legislativo de los ediles (nuestros representantes), marca en forma cotidiana nuestra realidad, y lamentablemente, parece que esto no lo tenemos en cuanta, ni los ciudadanos ni los propios ediles, al menos en su mayoría. Ahora bien, dicho esto, pasamos a uno de los temas en cuestión, los ya "famosos audios de Mario Guerra". El edil del "Sumate", envió un audio, claramente con destino al Coordinador del sector, y postulante a Secretario General de la Junta Departamental, Andrés Pintaluba, que personalmente creo, tiene dos elementos preocupantes. Uno el ya conocido insulto a los integrantes del Frente Amplio y a los del sector Alianza Por San José, que lidera el Senador Carlos Daniel Camy y por otro lado el motivo del audio, que ha quedado en un segundo plano pero es más complejo. Aclaro desconozco cuál es el "carrito" de Manuel D. Rodríguez y cual es el motivo de la inhabilitación y de la molestia que su propietario tiene, por el cual parece (según el audio) tiene ganas de realizar una demanda contra la Intendencia, pero está claro, conforme plantea Guerra que los lugares de expendio de comidas, son habilitados o no por el Intendente, si es que éste está trabajando (ver principio de la transcripción), si lo llaman los ediles de su sector (incluso antes que "los jue'puta de Camy o del Frente"). Es decir en ningún momento del audio se hace referencia a los requerimientos necesarios para tener tal o cual habilitación, sino sólo, según el edil a que integrantes de la fuerza política del Intendente lo llamen para pedirle que se apure el asunto. El otro tema, es la falta de respeto, ya no sólo a los ediles, sino a toda la ciudadanía. Las excusas del edil son, en una sociedad en serio inadmisibles. Ya sé, la gente lo votó, pero la legitimidad de los votos no son un salvoconducto para desdeñar a sus adversarios políticos, las instituciones que representan, desprestigiar al sistema político, y tantas otras cosas que uno siente a la hora de escuchar el audio. Pero justamente vamos con parte de la transcripción de este primer audio: "…Hoy tempranito, a las siete y media le pasé un audio a José Luis, y vos sabés que aparentemente no vino hoy a trabajar por lo que me respondió, y me puso que mañana echa mano a ese tema. Yo para ganarle de mano a estos hijos de puta viste, de Camy y del Frente, y justo me llamó este hombre, hoy de mañana también, como que estaba adivinando que yo iba a hablar con Falero, éste González y le dije que se quedara tranquilo que ya está en manos del Intendente todo, yo pienso que José Luis mañana va a tomar medidas. Es capaz que vos le pegás un llamadito para que lo habilite urgente. Porque está medio decidido por un abogado para hacer pleito, pero yo medio lo convencí ahí, que yo no soy gente de eso, y vos menos le digo, Andrés es incapaz de estas cosas. Vamos a darle para adelante para que se lo habiliten enseguida. Ahora conversamos Andrés, ya estoy saliendo pa´ahí yo". Lógicamente que tras escuchar este audio, las repercusiones políticas fueron inmediatas, y seguramente el propio Pintaluba debe haberle solicitado a Guerra el pedido de disculpas, pero, las disculpas fueron peores. En el segundo audio Mario Guerra dijo: "Buenos días Comisión Especial, compañeros ediles. Voy a pedir disculpas porque sé que hay gente que se ofendió por, no es que me equivoqué de mensaje, lo mandé como es, es mi manera de hablar (…) Creo que esto habría que haberlo hablado dentro de la comisión. Haber sido un poquito más gente y haberme llamado anoche que estábamos todos los que integramos la comisión, tanto yo como Andrés, como Mirta, como Susana, como Pablo, vernos ajuntado y vernos dicho las cosas de frente y cara a cara, como estoy equivocado que sé que me equivoqué lo que dije, pero tengo la certeza y la tranquilidad, que pongo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo que lo que digo lo digo de corazón y lo que siento, pero voy a dormir tranquilo que si me niegan en saludo y no me miran por esto que dije, pero sé que no me van a negar el saludo ni me van a mirar, no porque le pegué a una mujer, ni porque tampoco dé un carné de salud trucho, ni porque tampoco me vaya de un comercio porque me vaya sin pagar una bolsa de bizcochos o un litro de leche, una lapicera o una lapicera Bic, no me van a señalar por eso, ni porque tampoco haiga quien done un tambor de aceite y lo venda pa´ él, que no voy a decir quién es pero si hay que decirlo nos ajuntamos y hablo de frente, porque yo las cosas me gusta hablarlas de frente (…) Yo pienso que esto si hubiéramos pensado un poquito anoche nos hubiéramos ajuntado todos y bueno, me hubiera caído el peso del error que tuve a mí y no que me hubieran venido a echar el perro como vino Carlos Acosta adelante de la gente (…) Así que si alguno se ofende disculpas y bueno, para mí son compañeros todos iguales. No se equivoca aquel que no hace nada, pero sí sé que si lo hubiera dicho el "Pepe" Mujica u otro no pasaba nada, o que lo hubiera dicho el "Guapo" Larrañaga no pasa nada, pero como lo dijo un canario Guerra, un canario de afuera...". Evidentemente, que la situación además de inapropiada es inoportuna. No es el mejor momento del relacionamiento a la interna del Partido Nacional, de hecho, el título de nuestra edición del martes hablaba de un "compás de espera" de nuevos encuentros y reuniones para abordar los matices que los sectores presentan. De hecho trascendió que se han registrado reuniones, pero por el momento la situación no se ha modificado. Por último otros dos elementos que creo importante plantear. En primer término, como se puede leer, el edil hace mención a casos donde ediles estarían involucrados en temas reñidos con la Ley. Algunos de ellos conocidos, tal el caso del edil del MPP que renunció tras ser procesado por falsificación de documentos por vender carné de salud falsos. El caso fue laudado judicialmente y el edil involucrado renunció en forma pertinente. Ahora bien, entiendo que si el edil sabe de ediles involucrados en casos de violencia doméstica o de haber vendido "un tambor de aceite" que fuera donado, no es ni en Whatsapp, ni "mano a mano" como propone, sino en la justicia en donde tiene el deber de denunciar. No se trata de un deber moral, sino de un deber establecido en la norma que al ser los ediles equiparados a funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar casos presuntamente delictivos. Finalmente es importante que, aunque los involucrados, es decir los ediles de Alianza Nacional y del Frente Amplio, han restado trascendencia al valor de las declaraciones, creo que es pertinente realizar también una autocrítica como sociedad. La responsabilidad de estos hechos es individual pero también del conjunto. Del sistema político que ya ha permitido desmanes del edil, pero también de diputados, senadores y hasta un Presidente de la República, festejando disparates de esta y otra magnitud. También de los líderes partidarios, últimos responsables de la integración de listas que les respaldan y también de una sociedad que se ha vuelto permisiva con estas cuestiones. El tema da para mucho, la invitación es en definitiva a que cada quien reflexione sobre lo ocurrido para que los agravios no sean parte de una carrera política hacia el poder por el poder. El respeto por las personas y por las normas, es lo menos que le debemos exigir a quienes nos representan, y es verdad que errores cometemos todos, pero también es verdad que son actores de gobierno, ellos nos gobiernan aunque todavía no lo hayan asumido.