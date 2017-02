Relacionamiento entre sectores del PN entra en un "compás de espera"

Las Bancadas del Sumate y Alianza se reunieron ayer en forma separada para analizar el relacionamiento, luego de la rispidez generada por los problemas generado por la implementación de la tasa de alumbrado Decíamos en una columna de opinión del pasado sábado que el tema de la implementación de la nueva tasa de alumbrado había hecho "saltar la térmica", no solamente por parte de los vecinos que en diferentes puntos del departamento han reclamado que se les cobra un servicio que no se les está brindando, e incluso por tener que pagar para reclamar, sino que además en la interna del Partido Nacional se había generado una situación bastante ríspida. El elemento disparador habría sido un pedido de informes que realizó la edila de Alianza por San José, Susana Gásperi, en virtud del cobro de la tasa a vecinos que no cuentan con el servicio, y además preguntaba la legisladora departamental ¿qué estudio se había realizado previamente a la puesta en vigencia de la extensión de la tasa? Ahora bien, ese pedido de informes fue cuestionado por el edil del "Susamet", Ángelo Panzardi, por entender que al participar Alianza en el Ejecutivo, el tema debió haber sido tratado de otra manera, aunque luego explicó que no cuestiona la herramienta del pedido de informes, sino la manera en la que la edila había formulado la solicitud, según él "cobrando al grito" y recordando que el sector minoritario del Partido Nacional, había acompañado la tasa. Ahora bien, esto ha demandado en las últimas horas una serie de encuentros y reuniones entre las bancadas y los sectores. De hecho, el pasado sábado, Alianza por San José, reunió su agrupación de Gobierno (reunión que estaba prevista con antelación al diferendo), pero en el que se analizó las diferencias partidarias. De hecho, el sector valoró la situación como "una luz amarilla", y aunque se destaca que la situación generada no es motivo de ruptura, respaldó el proceder de la edila, la respaldó en el uso de su herramienta legislativa, y trascendió asimismo que el sector está preparando varios pedidos de informes para presentarle al Ejecutivo. En este contexto, se concretó una reunión entre la Presidente de la Junta Departamental, Adriana Etchegoimberry y el coordinador del Sumate, Andrés Pintaluba, para procurar bajar un poco el perfil al entredicho. Pero más allá de la valoración que los involucrados pueden realizar de ese encuentro, las dos bancadas se reunieron ayer. «Sumate» El "Sumate" a solicitud de Panzardi y para analizar el relacionamiento con Alianza, y Alianza, según trascendió para definir algunos temas, entre los que se cuentan este. Finalizadas las reuniones, el "Sumate" designó como vocero del sector al edil ÁlgheroGiroldi quien en rueda de prensa señaló que el tema no sólo fue el relacionamiento entre los sectores, sino todo el proceso de la tasa de alumbrado, pero en definitiva dijo: "la preocupación planteada por el compañero es bien genuina, y que sin dudad debemos reforzar el proceso de discusión de estos temas y los que vienen, por parte de lo que es el Sumate, y en buena manera también con nuestros compañeros de Alianza…" De hecho, anunció que la bancada oficialista tendrá próximamente un encuentro con el ejecutivo para "discutir cómo ha sido y como se llevará esta metodología". Al ser consultado concretamente por el asunto político, señaló: "como en todos los procesos de relacionamiento humano, estas discusiones e intercambios fortalecen. Creo que el Partido va a salir fortalecido, con un análisis inteligente. Los ediles formamos parte de un acuerdo departamental de trabajo, donde hay matices y donde cada cual puede expresarse, pero el sector tiene un espacio para discutir internamente. Concretamente sobre la molestia de Panzardi, señaló: "no está molesto por la herramienta utilizada (…) lo que sí queda claro por parte de muchos de nosotros ediles (del Sumate), por como de alguna manera se dieron las situaciones a este primer mes de cobro de la tasa de alumbrado y que un ámbito que puede ser natural para evaluarlo era la bancada toda y es lo que vamos a procurar". «Alianza por San José» Por su parte, la Presidente de la Junta Departamental, Adriana Etchegoimberry, también fue consultada en rueda de prensa sobre la reunión que el sector Alianza por San José, había mantenido antes de la sesión. Al respecto dijo: "es notorio que ha habido algunas diferencias entre los sectores, nosotros nos reunimos hoy, no sólo con ese tema, obviamente que se conversó. No quedó nada resuelto. La reunión de bancada la realizamos habitualmente cada 10 o 12 días, antes de cada sesión. Hablamos sobre cómo vamos a enfrentar el año, los temas que vamos a tratar, hay unos cuantos pedidos de informes que estuvimos madurando y sí también, el tema del relacionamiento con el Sumate". La legisladora señaló que: "en cuanto a los temas que se presentarán, hay un grupo de técnicos que nos van ayudando y en cuanto al tema de relacionamiento vamos a abrir un compás de espera, no nos hemos reunido con el representante del Sumate Pintaluba". Consultada sobre el significado político de ese "compás de espera", señaló: "es entre lo que nosotros conversamos hoy y la definición que tuvieran ellos. No es el tema central de nuestra reunión", aseguró Etchegoimberry, quién enfatizó, es un tema más de los que analizamos. Consultada sobre si se había analizado la posición del sector sobre la designación de Pintaluba como Secretario General de la Junta, informó que fue uno de los temas tratados, pero que: "no fue resuelto y va a estar detenido, hasta que podamos avanzar en el tema relacionamiento". Repreguntada sobre si Alianza tendrá una sola posición, en virtud de la negativa de acompañarlo por parte del edil Gonzalo Geribón o se dará libertad de acción a los ediles, señaló: "nosotros siempre tenemos libertad de acción". Además de esto y concretamente ante la consulta sobre si el tema está condicionado por el tema relacionamiento entre los sectores, fue meridianamente clara: "luego de la reunión de hoy, les diría que sí, más que en otras reuniones, aunque esto no quiere decir que sea definitivo…". Sobre el elemento que generó la situación, es decir el reclamo por el pedido de informes presentado, señaló: "nosotros respaldamos como mecanismo el pedido de informes, que es una de las bases del edil, entones, no vamos a poder avanzar hasta que no lleguemos a ese acuerdo…". Finalmente y consultada sobre si el asunto ameritará una reunión política entre los dos líderes sectoriales, es decir el Intendente Falero y el Senador Carlos Daniel Camy, dijo: "no creo, creo que es un tema que se debería resolver entre los ediles, no estamos hablando de una ruptura o de algo que no se puede llegar a un acuerdo, estamos conversando y no creo que sea el tema más importante del día…".